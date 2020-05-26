Невеста в Чечне. Кадр из видео пользователя Кавказская политика https://www.youtube.com/watch?v=2xpRgf28g90

26 мая 2020, 06:55

Муфтият Чечни отменил запрет на свадьбы по шариату

Введенный из-за пандемии коронавируса запрет на заключение брака по нормам ислама снят при условии, что не будут проводиться многолюдные свадьбы, сообщил 25 мая муфтий Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в связи с угрозой распространения коронавируса в Чечне 13 апреля введен запрет на организацию свадеб, представителям духовенства запрещено регистрировать браки по нормам ислама. Жители Чечни пожаловались, что введенный запрет расстроил их планы.

25 мая в Чечне выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1112. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Чечне снят запрет на заключение брака по исламским канонам (никях). Об этом муфтий республики Салах Межиев сообщил 25 мая на своей странице, а также в аккаунте Духовного управления мусульман республики в соцсети Instagram.

Межиев заявил, в частности, что "разрешается заключение бракосочетания с условием соблюдения требований Роспотребнадзора". "Это касается вопросов создания семьи, обряда бракосочетания (никяха)", - цитирует его слова, сказанные на чеченском, ТАСС.

При этом муфтий уточнил, что под запретом остается проведение массовых и пышных свадеб. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пишет "Интерфакс".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Коллективный намаз чеченских богословов возмутил пользователей соцсети", "Черноземельский район Калмыкии закрыл для жителей республики въезд в Дагестан", "Жители республик Северного Кавказа с пониманием отнеслись к ограничениям на Ураза-байрам".

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