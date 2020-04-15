Жителей Чечни расстроил запрет на бракосочетания из-за коронавируса

15 апреля 2020, 03:54

Заместитель муфтия Чечни Адам Ильясов предупредил, что нарушителей запрета на бракосочетания в связи с угрозой распространения коронавируса будут штрафовать. Опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики расстроил новый запрет.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне в связи с угрозой распространения коронавируса введен запрет на организацию свадеб, представителям духовенства запрещено регистрировать браки по нормам ислама.

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. По данным Роспотребнадзора, число зараженных на 14 апреля в республике достигло 64, 15 человек выздоровели, пятеро умерли. С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Лица, нарушившие запрет на совершение бракосочетаний, введенный 13 апреля в Чечне, будут оштрафованы, заявил 14 апреля заместитель муфтия республики Адам Ильясов.

"Пока муфтий не сделает официальное заявление, нигде в республике брать замуж и выдавать женщину замуж нельзя. Если мы выявим человека, нарушившего этот порядок, мы это не позволим, он понесет штраф. Эта работа […] усилена для того, чтобы уберечь людей. Говоря по-русски, «вынужденная мера», потому что тезет (поминки), похороны человека у нас сегодня на жестком контроле. При женитьбе или выдаче женщины замуж, чтобы люди не собирались, это установлено", - подчеркнул Ильясов, чье заявление было показано в ночных новостях телеканала "Грозный". При этом богослов не уточнил суммы штрафов, что могут быть наложены на нарушителей.

Заявление Ильясова опубликовано 14 апреля в Instagram-паблике Eldit_net, насчитывающем 189 тысяч подписчиков. По данным на 03.11 мск сегодня, 15 апреля, публикация набрала 120 комментариев, главным образом на чеченском языке, и 23 115 просмотров.

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к введенному запрету. "Сегодня предложение сделали мне и сразу запрет. По ходу сама природа не хочет, чтобы я выходила замуж", - иронизирует heda_84.

"Хорошо хоть не говорят разводиться", - пошутил beno_wolf_.

"После месяца Рамадан как раз женитесь... Если паника, карантин пройдут" - отметила prinzessa_v_chernom.

Другие пользователи высказали недовольство в связи с введением запрета. "Какая холодная (неприятная) новость", - написал chinho___95.

"Подождали бы вы хотя бы дня два", - написал ansar_arkhiev.

Представитель местного духовенства Али сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что кадиям районов и имамам мечетей запрещено проводить тайные обряды бракосочетания под угрозой наказания.

"Любой имам или кадий, кто нарушит введенный запрет на совершение обрядов бракосочетания, как сообщили, будет строго наказан", - сказал он, отметив при этом, что к нему за разъяснениями введенного запрета уже обращались люди, а в одном случае была высказана просьба провести обряд бракосочетания по шариату в обход запрета.

"Семья эта несколько раз откладывала свадьбу сына по разным причинам. То у них близкий родственник умер, то у невесты случился тезет (поминки) в доме. Запланировали свадьбу на 15-е число, а тут такое. Помочь ничем не смог, потому что запрет касается всех и введен по всей республике. Когда отменят - неизвестно. Все будет зависеть от того, как с этим коронавирусом ситуация будет развиваться", - сказал представитель местного духовенства.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни высказали недовольство в связи с введением запрета на совершение бракосочетаний, учитывая приближение мусульманского месяца поста Рамадана.

"Рамадан начинается 24 апреля. В этом месяц не принято женить или выдавать кого-то замуж. Мы на 19-е число (апреля) планировали свадьбу, все справки собрали, все подготовили, а теперь вот этот запрет. Неужели нельзя было дать людям время или заранее предупредить о том, что свадьбы, возможно, придется отменять, так же, как и тезеты? Нет, сообщают в последний момент. Теперь, получается, сыграть свадьбу получится не раньше конца мая, а кто знает, что за эти полтора месяца может случиться?" – задается вопросом Зара.

"Из новостей вчера узнали, что запрещаются свадьбы. Это большой удар для тех, кто готовился к свадьбам. В среду (сегодня, 15 апреля) собирались выдавать замуж племянницу, а сейчас, выходит, свадьбу придется перенести на несколько недель. Потому что дней через десять уже начинается Рамадан. Все уже было подготовлено и с нашей стороны, и со стороны семьи жениха, и пошло насмарку. Просто нет слов", - возмутилась грозненка Аминат.

Напомним, что в конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров ввел запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Запрет коснулся, в том числе, свадебных банкетов, а заведения общепита в Чечне были закрыты.

Опрошенные "Кавказским узлом" ученые отметили, что массовые мероприятия, в том числе религиозные, в условиях распространения коронавируса опасны.

"В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", - отметил профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов. По словам профессора кафедры микробиологии СПбГУ Алексея Потехина, принципиально важным является даже не то, сколько человек собрались в одном месте, а то, каково между ними расстояние. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - указал он.