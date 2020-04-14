В Чечне введен запрет на свадьбы по шариату из-за коронавируса

14 апреля 2020, 03:53

В связи с угрозой распространения коронавируса в Чечне введен запрет на организацию свадеб, представителям духовенства запрещено регистрировать браки по нормам ислама. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики заявили, что введенный запрет поставил в неудобное положение тех, кто уже запланировал проведение свадеб.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. По данным на 13 апреля число зараженных в республике достигло 49, пять человек умерли. Власти Чечни связали рост числа больных коронавирусом с массовыми поминками в селении Новые Атаги, где был введен жесткий карантин.

С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Запрет на бракосочетания по шариату введен в Чечне в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Представителям духовенства запрещено регистрировать браки согласно нормам ислама до особого распоряжении, сообщил 13 апреля корреспонденту "Кавказского узла" представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) республики. По его словам, до введения запрета свадьбы в республике можно было проводить при условии соблюдения определенных правил.

«Никаких свадеб, никаких женитьб не будет до тех пор, пока ситуация более-менее не стабилизируется. Запрет касается всех. Тем, кто планировал женить детей в ближайшее время, следует отложить дату свадьбы на более поздний срок. Сколько времени это будет длиться - пока неизвестно, о снятии запрета будет сообщено отдельно», - сказал представитель ДУМ.

Он подчеркнул, что кадиям районов и имамам мечетей запрещено участвовать в заключении брачных отношений, без которых брак по исламу не считается действительным.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни подтвердили, что до последнего времени в республике действовали определенные ограничения, связанные с проведением свадебных мероприятий.

«Были жесткие условия. Нельзя было отправлять за невестой больше двух-трех машин, собирать людей и устраивать ловзар (свадебные мероприятия) по этому случаю. У меня племянница вышла замуж на прошлой неделе. За ней приехали на трех машинах с муллой заключили брак по исламу и увезли. Теперь, говорят, ввели полный запрет. Мол, даже небольшое число участников не гарантирует того, что люди не заразятся этим самым коронавирусом. Не знаю, может это и оправданно, но для тех семей, что готовились к свадьбам это большой удар», - сказала по этому поводу грозненка Деши.

«У сына была свадьба запланирована, все справки, все необходимое подготовили, заранее предупредили участкового и имама. Было только указание, чтобы не больше двух машин отравили за невестой и не собирали людей. Сегодня (13 апреля) имам позвонил и сказал, что из муфтията дано указание не проводить свадеб, и что запрет полный, пока не разрешится ситуация с коронавирусом. Пришлось позвонить родным невесты и предупредить, что свадьба переносится. Мы и подарки уже приготовили, и торты заказали, и продукты закупили. Теперь и не знаю, как с этим быть» - посетовал Рамзан.

«Новости день ото дня не лучше из-за этого коронавируса. Каждый день только и слышишь, что о новых ограничениях и запретах. То тезеты (поминки) приказано свести до минимума, то выезжать на машине нельзя, то вечером не появляйся на улице, то еще что. Теперь женитьбы запретили по всей республике. Это серьезный удар по тем, кто назначил даты свадеб и готовился женить сына или выдать замуж дочь. Потому что расходы очень серьезные, закупаться приходится заранее, а теперь все нужно отменять. Скорей бы уж эта неопределенность закончилась, потому что все реально устали. И морально, и физически, и психологически», - заявила по этому поводу педагог по образованию Зарема.

Напомним, что в конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров запретил массовые мероприятия в республике, в том числе свадебные банкеты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, что ранее муфтий Чечни Салах Межиев, комментируя массовые поминки в селе Малые Атаги, заявил, что организаторы обряда создали проблемы другим людям. "Мы возлагаем вину на этих людей за то, что, нарушив принятое в республике решение, собрались, не уходили, несмотря на просьбу уйти. Сегодня эти люди создали проблемы [другим] людям. Приехали из разных мест и в разные места разошлись", - заявил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" ученые разъяснили эпидемиологическую опасность массовых мероприятий, в том числе религиозных. "В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", - отметил профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов.

Расстояние между участниками религиозного обряда назвал важным и профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - указал он.