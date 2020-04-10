Участники похорон в селе Малые Атаги попали в группу риска по коронавирусу

10 апреля 2020, 05:03

Прошедшие в селе Малые Атаги Шалинского района похороны, которые посетили большое число людей, поставили под угрозу заражения всех участников, так как у членов семьи умершего диагностирован коронавирус. Глава парламента Чечни и верховный муфтий призвали участников обряда явиться в больницу и соблюдать самоизоляцию. При этом сами представители руководства Чечни ранее сами неоднократно игнорировали меры самоизоляции .

Как сообщал «Кавказский узел», власти Чечни с 5 апреля ввели жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса, в регион закрыт въезд всех видов транспорта и ограничено прибытие граждан, кроме тех, кто доставляет продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы. Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 апреля сделал замечание губернаторам, которые ввели запрет на выезд и въезд в регионы. Рамзан Кадыров ответил на критику премьера. Его ответ был слишком жестким, считают политологи. После спора с Мишустиным в соцсетях была создана иллюзия массовой поддержки Кадырова.

В своем заявлении Рамзан Кадыров упрекнул главу кабмина России, что не были проверены данные по Чечне. "Если речь идет о Чечне, хочу спросить Михаила Мишустина и других, откуда появилась такая информация, почему не изучили, какие реальные меры мы принимаем? […] Наоборот, думали, что одними из первых принимаем правильные решения […] Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого", - заявил Кадыров.

В селе Малые Атаги Шалинского района Чечни скончался местный престарелый житель Ахмад Гараев, в его похоронах приняло участие большое количество людей. В нарушение запрета властей Чечни и рекомендаций духовенства, были проведены религиозные обряды с многочисленным скоплением людей. «Гараев Ахмед взрослый человек, в возрасте восьмидесяти лет, он умер, так его настигла судьба, Гараев Ахмед сам скончался в больнице. У его брата Абдуллы Гараева и у еще троих членов их семьи, всего четыре человека (…) у них показали вирус. Вчера скончался его старший брат Ахмад, а сегодня на похоронах собрались люди», – сказал в своем видеообращении на чеченском языке председатель парламента Чечни Магомед Даудов, слова которого переведены «Кавказским узлом».

Видеообращение Даудова было опубликовано 9 апреля в Instagram-паблике «Eldit_Net», на 05.00 мск 10 апреля оно набрало 50913 просмотров и 3097 отметок «Нравится».

«Как я уже сказал, у Абдуллы и у еще троих людей из его семьи первый результат на вирус оказался положительным, дай Аллах второй и третий окажутся отрицательными. Но мы не можем сидеть и ждать, поэтому из-за того, что случилось на похоронах, где скончался Гараев Ахмед, я вас призываю обязательно, не важно глава села, участковый, глава – не имеет значения. Обязательно сообщите, что были на тех похоронах. Тогда к вам придут, возьмут у вас анализы. Не ждите и не думайте: «Вдруг это меня обойдет». Вам же лучше, чтобы не переживать за свою семью. Поэтому обязательно те, кто были на похоронах Гараева Ахмеда, не выходите в люди. Как я уже сказал, не важно участковый, глава района, начальник милиции – не важно. Сообщите, что вы там были, вам пришлют врача, возьмут анализы и, пока не дадут ответ на этот анализ, надо будет сидеть дома и не выходить в люди», – сказал Даудов.

В Чечне, по данным Роспотребнадзора, на 9 апреля подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели и один умер.

Муфтий Чечни Салах Межиев подверг критике организаторов массового обряда. «Мы сделали призыв в республике не собирать людей на похоронах. На поминках у Гараевых собрались сотни человек, в числе которых были и люди, которые должны были сказать другим: «Не делайте этого, а делайте так»... Мы возлагаем вину на этих людей за то, что нарушив принятое в республике решение, собрались, не уходили, несмотря на просьбу уйти. Сегодня эти люди создали проблемы [другим] людям. Приехали из разных мест и в разные места разошлись. Сегодня мы говорим тем, кто там был, каждый кто был там, обозначьтесь, сообщите властям, изолируйтесь, делайте то, что говорят власти, сдайте анализы, не передвигайтесь. Ничего бы не было, если бы следовали указаниям», – сказал богослов в видеообращении на чеченском языке, которое перевел корреспондент «Кавказского узла».

Видео с обращением Салаха Межиева было опубликовано 9 апреля в Instagram-паблике «Eldit_Net». На 03.00 мск 10 апреля пост набрал 22620 просмотров и 1390 отметок «Нравится».

«Не знаю, как можно так поступать? Но вы уже сделали то, что сделали. За это ответите перед Всевышним, вне всякого сомнения. Каждый человек кто там был, объявитесь. Обозначься, не скрывайся, сообщи властям, что ты там был, сделай карантин, изоляцию, анализ, сделай необходимую работу. Пусть Всевышний удалит эту болезнь и убережет от распространения беды», – добавил муфтий.

Большинство комментаторов под видеообращением Межиева возмутились безответственностью организаторов похорон. «Представляю сейчас какая волна больных пойдет», – написал пользователь besplatnaya_komissionka_.

«Велика вероятность, что люди, сами этого не подозревая, станут заражать друг друга. И пока у нас не перестанут попадать люди в больницы с коронавирусом, нескоро отменят карантин», – написал nokhchiy_95.

«А теперь представьте масштаб заражения, кто там был, кто куда разъехался (…) В итоге страдают те, кто нормально соблюдал самоизоляцию», – написал пользователь california___food.

Рамзан Кадыров обвинил жителей республики в нарушении карантинных требований, заявив, что заболевшие заслуживают смерти. Он распорядился закрыть большинство кафе и ресторанов, кинотеатры и концертные залы в республике, но на фоне этого пошутил, что уже переболел коронавирусной инфекцией. 28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о том, что въезд в Грозный ограничен для иногородних и жителей других регионов из-за угрозы коронавируса. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома.

Похороны Ахмада Гараева прошли при участие большого количества людей, отметили местные жители. «Семья известная, уважаемая в селе и в республике. Выразить соболезнование приезжали из других сел и районов, собрались сотни человек. Мюриды провели большой зикр и мавлид», – рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель села Адам.

«Людей на тезет, действительно, собралось очень много. Старшие призывали всех долго не задерживаться, но многие просто не слушались, а люди все прибывали и прибывали. Там вся улица была заставлена машинами. Ситуация очень серьезная, раз уж муфтий и председатель парламента призывают всех, кто присутствовал, немедленно сообщить об этом и сдать анализы», – сказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Хава.

«Боюсь, как бы теперь все село не посадили на карантин, раз уже речь идет о возможном распространении коронавируса. Никто ведь не знал, что у них [в семье Гараевых] дома есть заболевшие. Столько людей там перебывало только за вчерашний день. (…) Теперь у всех проблемы будут. Две недели, как минимум, придется по домам сидеть», – сказал корреспонденту «Кавказского узла» житель села Иса.

На сайте правительства Чечни опубликовано распоряжение правительства республики за подписью его председателя Муслима Хучиева, датированное 18 марта 2020 года. В документе говорится, что на территории Чеченской Республики с 18 марта вводится режим функционирования "Повышенная готовность", который должен действовать до особого распоряжения. "Запретить на территории Чеченской Республики на период действия режима "Повышенная готовность" проведение [...] спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек", – указано в документе. Распоряжения об отмене режима повышенной готовности в Чечне на сайте правительства республики, по состоянию на 04.00 мск 10 апреля, нет.

Ранее жители Чечни подвергли критике самих властей региона за то, что некоторые из них не соблюдают карантинные меры. Так 26 марта в Грозном прошло открытие Дворца Искусств, власти Чечни устроили по этому случаю торжества вопреки собственному запрету на нарушение самоизоляции.

Для руководства республики нарушение собственных запретов – обычная практика, заявил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. «Всегда было, что для власти есть одни правила, а для жителей Чечни – другие... конечно, [в том, что в открытии Дворца Искусств приняло большое количество людей] максимально большая вероятность того, что [люди] могут заболеть», – сказал Кутаев корреспонденту «Кавказского узла».

Главным на мероприятии является не количество участников, а расстояние между ними, отметил профессор кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин. «Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником», – сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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