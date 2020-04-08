Жители Чечни упрекнули чиновников за игнорирование мер безопасности

08 апреля 2020, 07:28

Руководство Чечни и большинство чиновников не пользуется средствами защиты даже во время проведения совещаний с участием большого количества лиц, несмотря на объявленные жесткие меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Часть жителей региона, следуя их примеру, отказывается от ношения медицинских масок и перчаток, но некоторые полагают, что средства защиты необходимы, и продолжают ими пользоваться.

Как сообщал "Кавказский узел", несмотря на действующие с 18 марта ограничительные меры руководители Чечни неоднократно появлялись без масок на публике в защитных масках, обязательного ношения которых от граждан требуют силовики. Так, 25 марта глава региона принял участие в открытии центре Грозного Дворца искусств. В мероприятии приняло участие больше сотни человек, включая детский ансамбль, и никто из них не был в масках. Никто из руководителей региона не одевал и не надевает защитные маски в ходе заседаний оперативного штаба с участием высокопоставленных чиновников и силовиков, которые проводятся практически в постоянном режиме и транслируются в эфире телеканала "Грозный". Руководители Чечни 3 апреля совершили коллективный намаз в мечети на территории правительственного комплекса, несмотря на объявленный ранее запрет на проведение коллективных молитв из-за угрозы заражения коронавирусом. В джума-намазе под руководством муфтия тогда приняло участие несколько десятков человек, и ни один из них не пользовался маской.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов несколько раз в прямом эфире местного телевидении указывал на то, что ношение медицинских масок и перчаток только повышают угрозу заражения инфекцией. И советовал в качестве защиты от коронавируса соблюдать определенную дистанцию и чаще мыть руки и лицо проточной водой.

В Чечне местные жители обратили внимание на то, что республиканское руководство, чиновники среднего звена и большинство силовиков не носят защитных масок. Некоторые опрошенные 7 апреля корреспондентами "Кавказского узла" жители заявили, что в последнее время сами также отказались от ношения защитных масок.



"Сколько у нас было с момента объявления карантина и требования всем носить маски и перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом, репортажей с участием руководства, но ни разу ни Кадыров, ни Хучиев, ни Даудов, ни Делимханов, ни министр здравоохранения Сулейманов, ни муфтий Межиев и другие почему-то не были в этих масках. А от нас силовики требовали носить маски, людей на улицах задерживали. Некоторых били пластиковыми трубами, или буквально на днях в Аргуне парня избили за то, что он был без маски", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Сулейман.

Силовики в Чечне публично подвергли мужчину унизительным побоям за отсутствие медицинской маски, сообщил 4 апреля юрист "Комитета против пыток". Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал поощрить полицейских за избиение нарушившего карантин в Аргуне и сообщил о готовности "бить дубинками, сажать в тюрьму и подвал кого надо" ради защиты народа от коронавируса. В полиции Аргуна действия тех же силовиков осудили и пообещали наказать их. Избитый силовиками житель Аргуна публично раскаялся в нарушении карантина, а двое мужчин извинились за то, что распространили видео его избиения.

"Никто из руководства эти самые маски не одевал ни разу, а министр уже несколько раз говорил, что ВОЗ не рекомендует их носить вообще. Так что я тоже маску не одеваю. Езжу время от времени, как все, в магазин и аптеку в основном. Никто претензий не предъявляет", - заметил он. На трассах везде дежурят полицейские, и среди них тоже встречаются сотрудники в масках и без, сообщил Сулейман.

"В первые дни, как объявили карантин, запрещали выходить без средств защиты, я и маску, и перчатки носил обязательно. Но сейчас перчатки вообще не одеваю, а маску только когда выезжаю по делам на машине, и то лишь для того, чтобы силовики не придрались. Почему-то никто из руководителей эти маски у нас не носил и не носит. Во всяком случае, в новостях их всех показывают без масок, и на природе они совещаются, и в кабинетах, и в мечети вместе намаз делают, и никого в масках нет. Теперь все чаще думаю, что может, действительно, нет никакого вируса, как многие считают, и нам это просто внушают?" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Хасан.

В Чечне, по данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 7 апреля подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели и один умер.

"Сами власти все запутали. То носи маски, то не носи, то делай каждый как хочет. Отсюда и вся эта паника и всевозможные слухи. Маску надеваю, но только когда еду в автобусе или захожу в магазин. На улице обхожусь без нее. Так многие делают, как я заметила", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Марет.

Прохожих в последние дни на улицах Грозного практически нет. Люди ходят в основном в продуктовые магазины, оптовые склады и аптеки. При этом большинство все еще носит маски, но попадаются и те, кто их не надевает. Перчатки на руках есть далеко не всех, хотя всего неделю назад увидеть на улице человека без них было достаточно сложно.

Практически во всех аптеках Грозного работники обслуживают клиентов в масках и перчатках. Так, в пяти аптеках, расположенных в центральной части города, не было ни одной сотрудницы без средств защиты.

В продуктовых магазинах и работающих точках по реализации товаров широкого потребления ситуация несколько иная. В одном из крупных торговых центров, расположенных в Заводском районе Грозного, у персонала были и защитные маски и перчатки. Однако продавщицы расположенных в этом же квартале двух небольших магазинов обслуживают клиентов без перчаток, а одна и без маски.

Такая же картина наблюдалась и на небольшом рынке в городе Грозном. Продавцы двух магазинов продуктовых товаров были в масках и перчатках, а реализовывавшие обувь и одежду в небольших павильонах женщины не имел перчаток, а одна их них и защитной маски. Продавец ларька хозяйственных товаров был в маске, но без перчаток на руках. На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, не считают ли они отсутствие масок и перчаток нарушением карантина, пятеро респондентов ответили отрицательно, сославшись на слова министра здравоохранения республики и руководство региона, не использующих масок, четверо заявили, что не получали каких-либо указаний на этот счет, и двое затруднились с ответом.

Нарушение собственных запретов - обычная практика для властей Чечни, заявил ранее Руслан Кутаев, комментируя участие чиновников в церемонии открытия Дворца искусств в Грозном. "Всегда было, что для власти есть одни правила, а для жителей Чечни - другие... здесь, конечно, максимально большая вероятность того, что [люди] могут заболеть", - сказал он "Кавказскому узлу".

Также профессор кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин пояснил, что более важно не количество человек в помещении, а расстояние между ними ними. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - отметил он.

"Кавказский узел" собрал информацию о штрафах за нарушение карантина в разных странах и регионах в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".