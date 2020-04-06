Жители Чечни раскритиковали Кадырова за игнорирование запретов из-за коронавируса

06 апреля 2020, 05:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров с соратниками совершили коллективную молитву, несмотря на запреты, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики выразили недоумение в связи с нарушением властями собственных запретов.

Как информировал "Кавказский узел", меры против распространения коронавируса коснулись и проведения богослужений в России. Духовное управление мусульман России 16 марта распространило рекомендации о сокращении пятничной молитвы и о введении ограничений при посещении мечетей для людей из группы риска. 24 марта муфтий Чечни Салах Межиев призвал местных жителей не посещать пятничные молитвы и не проводить многолюдные свадьбы и поминки, отметив, что их "необходимо проводить в кругу семьи и как можно с меньшим участием людей".

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его ближайшее окружение под руководством муфтия республики совершили коллективный пятничный намаз в мечети, расположенной на территории комплекса правительственных зданий в Грозном. Репортаж об этом был показан в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" 3 апреля.

В репортаже говорится о том, что Кадыров с соратниками отправился в мечеть, чтобы совершить "особенную молитву и [...] попросить у Всевышнего милости и исцеления для мусульман".

Муфтий Чечни Салах Межиев разъяснил, почему в мечетях республики отменены джума-намазы.

«Мы до этого сделали призыв […], сказав, что нигде в мечетях у нас в республике не будем совершать рузба-намаз. Нигде рузбу не провели. Мы сделали такой призыв, потому что если из разных мест неизвестно кто будет собираться, то если среди них окажется один больной (коронавирусом), если в одном помещении будут десять тысяч человек, если заболеют десять тысяч, если эти десять тысяч заразят сто тысяч, это будет большой урон для нашего народа. [...] Тем не менее, мы сегодня совершили рузба, там, где наш падишах Рамзан-хаджи. Почему мы там сделали рузба? Чтобы [...] попросить милости у Всевышнего, чтобы совершить дуа (мольбу) к Всевышнему [...] Мы прочитали кунд, который читается во время бедствия», - пояснил на чеченском языке муфтий, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Салах Межиев руководил джума-намазом. Вместе с Кадыровым в совершении коллективного пятничного намаза в мечети приняли участие председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, министр МВД Руслан Алханов, советник главы республики Адам Шахидов, депутат Госдумы Адам Делимханов и еще более 20 человек. При этом, судя по видео, ни один из присутствующих не был в масках.

Верующие в Чечне раскритиковали власти республики за коллективный намаз

Жители Чечни сообщили 5 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что удивлены пятничным намазом руководства республики.

«Вообще-то я из числа тех, кто считает отмену рузба-намаза в мечетях республики правильным, потому что реально есть угроза заражения людей этим коронавиусом. Но то, что наши руководители во главе с муфтием провели коллективный намаз, не совсем понятно ни мне, ни другим. Получается, кому-то можно молиться совместно в мечети, а кому-то - нет? Или они более набожные и верующие, чем все остальные?» – задается вопросом Сахиб.

«Я с девяти лет совершаю намаз, и пятничную молитву старался обязательно провести в мечети. Когда было объявлено, что джума-намазы временно запрещены, был очень расстроен [...] Ну, отменили, так отменили. И вдруг в новостях говорят, что Кадыров с соратниками совершил пятничный намаз в мечети, а муфтий нам объясняет, что они обращались с мольбой к Аллаху. Так почему нельзя было всем верующим собраться в мечети и воззвать к Всевышнему? Почему только «избранные» удостоились такой чести?» - спрашивает грозненец Исмаил.

«Участие в джума-намазе - это фарз-айн, то есть обязательное действие для каждого верующего. Но если муфтий и руководство (республики) призвали отказаться от коллективных намазов, значит, они знают что-то такое, чего не знаем мы, и им отвечать перед Аллахом за свои действия в этой ситуации», - полагает Хаважи.

Опрошенные ранее ученые разъяснили эпидемиологическую опасность мусульманских, а также православных богослужений в связи с распространением коронавируса в России. Закрытие мечетей и храмов - оправданные ограничения, заявил профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов. "В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", - отметил он.

По словам профессора кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексея Потехина, важно даже не то, сколько человек собрались на молитву, а то, каково между ними расстояние. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - отметил он.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в Чечне по данным на 5 апреля подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

1 апреля Рамзан Кадыров анонсировал закрытие границ Чечни из-за угрозы распространения коронавируса. Пользователи соцсетей высказали обеспокоенность в связи с планируемыми мерами, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" собрал информацию о штрафах за нарушение карантина в разных странах и регионах в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".