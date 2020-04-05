Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Аргуне

05 апреля 2020, 22:04

Глава Чечни пообещал поощрить полицейских за избиение нарушившего карантин в Аргуне и сообщил о готовности "бить дубинками, сажать в тюрьму и подвал кого надо" ради защиты народа от коронавируса. В полиции Аргуна действия тех же силовиков осудили и пообещали наказать их. Избитый силовиками житель Аргуна публично раскаялся в нарушении карантина, а двое мужчин извинились за то, что распространили видео его избиения.

"Кавказский узел" писал, что пользователи соцсетей раскритиковали чеченских силовиков после видеокадров, на которых полицейские ногами бьют нарушившего карантин жителя Чечни. Резонанс вызвали и видеокадры, на которых силовики отслеживают соблюдение карантина, вооружившись полипропиленовыми трубами. Своими мерами в карантин силовики не нарушают закон, заявил Рамзан Кадыров.

В Чечне 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Единственная на сегодня смерть от коронавируса в Чечне была зафиксирована 1 апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Кадырова попросили наказать аргунских силовиков, но он похвалил их

Автор одного из комментариев к анонсу сегодняшнего прямого эфира Рамзана Кадырова призвала главу Чечни заставить полицейских, бивших ногами человека в Аргуне, публично извиниться. "Когда покажут извинения полицейских перед народом??? Такой ужасный видеоролик из города Аргуна. Вы же всех заставляете извиняться? Как же достоинство униженного??? А если он такой же отец большой семьи. Как так получается? Почему командира этого полка не уволят публично? Всех сотрудников, кто участвовал в таком унизительно поступке для чеченцев, пусть уволят", - написала lizaveta_lisaveta в Instagram-аккаунте главы Чечни.

Но глава Чечни дал понять, что не считает действия силовиков в Аргуне некорректными и рассчитывать на их увольнение не стоит. Более того, Кадыров пообещал поощрить силовика за вызвавший критику инцидент.

Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ

"Я изначально был недоволен тем, что сотрудник [силового ведомства] ударил этого безумца. Но я даже поощрю его. Он не нарушил ничего. Мне пишут: ты же мусульманин, почему ты позволяешь? Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ", - эмоционально заявил сегодня Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в своем аккаунте Instagram.

"Я не понял, он глава региона или царь??? Кто он такой, чтобы решать, кого бить, кого сажать??" - возмутился пользователь napominanie_gruppa в паблике tut.chechenya, где опубликован видеофрагмент эфира главы Чечни с обещаниями бить дубинками и сажать в подвалы нарушителей карантина. Публикация к 22:00 5 апреля набрала 21,6 тысячи просмотров и 101 комментарий.

"Давай твоих родственников и племянников бить будем, что хотят делают, куда хотят ездят", - предложил Кадырову sozdemirov. "За нарушение закона, если действительно он нарушен, ни в одном государстве, ни при одном режиме (будь то шариат, коммунизм или светское государство) не бьют позорные поджопники (эти парни чьи-то братья, чьи-то отцы, и им с этим позором жить). Надо штрафы выписывать, а не поджопники отвешивать...", - указал чеченским силовикам enrick.godagov в том же паблике.

В полиции Аргуна действия силовиков не оправдали и хотели их наказать

Вместо силовиков в эфире ЧГТРК "Грозный" раскаялись на камеру сам униженный полицейскими житель Аргуна, его брат и еще двое мужчин, один из которых, по данным автора репортажа, снял инцидент на видео, а другой "тут же его распространил". Все четверо и увещевающий их силовик говорят на чеченском, но комментатор на русском описывает происходящее.

"Встреча полиции Аргуна с братьями Тулаевыми прямо у них дома. Говорят о недавнем инциденте, когда правоохранители применили силу в отношении одного из братьев, его зовут Ислам", - объясняется в видеосюжете. Далее приводятся видеокадры инцидента, где полицейские на проезжей части Аргуна бьют Тулаева ногами. "Тулаев неоднократно нарушал самоизоляцию. Каждый раз он садился за руль и говорил, что едет в аптеку. Но это была отговорка", - утверждает автор сюжета. Поступок силовиков в отношении Ислама Тулаева в видеосюжете объясняется тем, что "правоохранители тоже люди, видимо, сдали нервы".

Будут приняты меры. Будет проводиться служебная проверка, и будут наказаны сотрудники, превышающие должностные полномочия

"В семье Тулаевых прекрасно осознают свою вину", - утверждается в репортаже. Вместе с тем замглавы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов говорит в сюжете, что действия силовиков в отношении Тулаева не поощряются руководством МВД. "Будут приняты меры. Будет проводиться служебная проверка, и будут наказаны сотрудники, превышающие должностные полномочия", - обещает Джабраилов.

Видеозапись этого репортажа, собравшая к 22:00 57 тысяч просмотров, была опубликована на канале ЧГТРК "Грозный" в YouTube примерно за два часа до того, как Кадыров в прямом эфире оправдал действия силовиков в Аргуне и пообещал поощрить их, а не наказать.

Видео с избиением Ислама Тулаева снял из окна высотки в Аргуне Абдурахман Давлиев и "тут же переслал его своему родственнику", который распространил видеокадры, говорится в репортаже. Давлиева и его родственника также навестил представитель полиции и перед камерой объяснил им неправильность их поступка. Оба слушали силовика с виноватым видом и, как следует из репортажа, осознали свою неправоту.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Коронавирус рвется на Кавказ". За что публично извиняются жители Чечни и других регионов Северного Кавказа, "Кавказский узел" пишет в тематической рубрике "Кого Кавказ извиняться заставляет".