Видеозапись унижения человека без маски вызвала критику в адрес чеченских силовиков

05 апреля 2020, 11:59

Силовики в Чечне публично подвергли мужчину унизительным побоям за отсутствие медицинской маски, сообщил 4 апреля юрист "Комитета против пыток". Пользователи Instagram также раскритиковали действия правоохранителей после публикации видеозаписи инцидента.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта "Новая газета" сообщила о том, что силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер. Министр по нацполитике Джамбулат Умаров опроверг информацию издания о том, что нарушителей карантина избивают патрульные. Силовики, которые следят за соблюдением карантина в Чечне, не нарушают закон, заявил Рамзан Кадыров.

К 4 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чечне достигло 12. Первый и пока единственный случай смерти пациента с коронавирусом в республике зафиксирован 1 апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

4 апреля юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев опубликовал на своей странице в Facebook видео, сделанное, по его сведениям, в Чечне. "На данном видео вы можете наблюдать, как люди в форме полиции и других ведомств правоохранительной системы задержали человека без маски и поочередно наносят удары по его ягодичным мышцам из-за того, что на его лице нет медицинской маски", - написал правозащитник.

Позднее Абубакар Янгулбаев удалил видео, кратко объяснив это просьбой пострадавшего, но опубликовал отдельные кадры ролика, а также фотографии, на которых, по его версии, изображены участники избиения. "А вот и «герои», которые защищают республику от вируса, унижая простых граждан", - написал Абубакар Янгулбаев.

К 11.58 мск публикация набрала восемь комментариев. "А чё там происходит? Не очень понятно", - поинтересовался, в частности, в комментарии Олег Хабибрахманов. "Парня пинают из-за отсутствия медицинской маски на лице", - объяснил автор поста.

"Мне кажется, эти пендели и пластиковые трубы нанесут имиджевый урон полиции Чечни гораздо больший, чем шлейф историй из убийств и пыток", - поделился предположением Сергей Шунин.

"Да куда уж больше. В этом плане уже терять нечего", - ответил сотрудник Правозащитного центра "Мемориал" Владимир Малыхин.

Действия силовиков возмутили пользователей Instagram

Видеоролик, кадры из которого опубликованы на странице юриста "Комитета против пыток", размещен также сегодня ночью в Instagram-паблике "Голос Дагестана", насчитывающем 917 тысяч подписчиков.

"В Чечне за несоблюдение [мер профилактики] коронавируса можно получить вот так", - прокомментировал автор публикации кадры видео, на которых несколько людей, одетых в форму сотрудников силовых структур, поочередно пинают человека около машин на парковке. При этом мужчина, которого поочередно ударили сзади как минимум три человека в форме силовиков, не сопротивляется. На одном из парковочных мест видна полицейская машина.

К 11.58 мск публикация набрала 169 тысяч просмотров, под ней размещено 2288 комментариев. Авторы многих из них раскритиковали участников инцидента за унижение мужчины.

"Куда катится мир. Как можно так унижать человека?" – написал, в частности, muslima834. "Как может мужчина унижать мужчину. Это разве по-мужски?" – задался вопросом пользователь leilashkka__tupperware.

"Какой ужас... Зачем так себя вести, фуууу", - возмутилась missis19.96. "Вот так вот в такой маленькой республике, где должны были быть единым кулаком, так унижают. Конечно, он ничего не сможет сделать в этой ситуации на этом месте, но представьте, какую он психологическую травму может получить", - написал master_kholod.

МВД по Чечне пока не прокомментировало на своем сайте инцидент и версию юриста "Комитета против пыток". На сайте правозащитной организации информация об инциденте также пока не опубликована.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".