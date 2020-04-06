Тумсо объяснил отказ Кадырова наказать аргунских силовиков

06 апреля 2020, 16:14

Рамзан Кадыров решил поощрить силовиков, унизивших жителя Аргуна, потому что наказание "своих" противоречит принципам системы власти в Чечне, заявил блогер Тумсо Абдурахманов. Силовики не имели права унижать человека, такими действиями они озлобляют местных жителей против себя, указали пользователи Youtube.

"Кавказский узел" информировал, что пользователи соцсетей раскритиковали чеченских силовиков после видеокадров, на которых полицейские ногами бьют нарушившего карантин жителя Чечни. Глава Чечни пообещал поощрить полицейских за это избиение и сообщил о готовности "бить дубинками, сажать в тюрьму и подвал кого надо" ради защиты народа от коронавируса. При этом в полиции Аргуна действия тех же силовиков осудили и пообещали наказать их. Сам избитый публично раскаялся в нарушении карантина в эфире государственной телекомпании "Грозный", а еще двое мужчин извинились за то, что распространили видео его избиения. У "Кавказского узла" нет подтверждений, что раскаявшиеся извинились по своей воле и не оговорили себя.

1 апреля в Чечне был зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К сегодняшнему дню число случаев заражения в республике достигло 16, указано на составленной "Кавказским узлом" карте о ситуации с распространением коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Эта карта, размещенная на главной странице "Кавказского узла", содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Она обновляется шесть раз в сутки.

Кадыров мог бы сыграть на негодовании людей, посмотревших ролик с избиением силовиками жителя Аргуна, но не сделал наказывать силовиков, указал блогер Тумсо Абдурахманов. Глава Чечни следует практике, согласно которой ""своих" оправдывают, "чужих" наказывают", заявил Тумсо в ролике "Кадыровцы отпинали молодого парня за нарушение карантина", опубликованном на его Youtube-канале 5 апреля.

Абдурахманов напомнил, что племянник главы Чечни Ислам Кадыров, бывший мэр Грозного, остался безнаказанным за пытки электрошокером. Другой родственник Рамзана Кадырова, тоже высокопоставленный чиновник, избежал наказания за ДТП с тремя погибшими в декабре 2018 года, тогда как в аналогичном случае из Чечни были изгнаны родственники Алама Хаджаева.

Ислам Кадыров, самый молодой мэр в истории России, "перестарался", заявил Кадыров, комментируя информацию о пытках с применением электрошокера. Хаджаевы, покинувшие Чечню после ДТП с участием своего родственника, ранее утверждали, что сделали это добровольно.

В сюжете ЧГТРК "Грозный" не были представлены доказательства того, что житель Аргуна действительно нарушил карантин, указал Тумсо. "Какое доказательство этому? Просто знание этих вот полицейских. Они просто это знают. А мы с вами должны просто поверить на слово", - сказал он.

Но даже если житель Аргуна и нарушил карантин, силовики не имели права унижать его, подчеркнул блогер. "В чеченском обществе пинок - это не то же самое, что в понимании других людей. Это акт унижения, это то же самое, что [публично] снять с мужчины-чеченца штаны", - сказал Тумсо Абдурахманов.

Ранее резонанс вызвали и видеокадры, на которых силовики отслеживают соблюдение карантина, вооружившись полипропиленовыми трубами. Силовики не нарушают закон, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос об этом во время прямого эфира гостелекомпании "Грозный". Ранее он требовал сажать нарушителей карантина в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах.

По данным юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, силовики подвергли жителя Аргуна унизительным побоям за отсутствие медицинской маски. Однако ранее, 31 марта, глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что человеку без симптомов ОРВИ носить маску во время карантина не обязательно. "Здоровому человеку маска не нужна. Она его не защищает", - сказал Эльхан Сулейманов, отвечая на вопрос Рамзана Кадырова. Заявление министра здравоохранения Чечни противоречит требованиям силовиков, указали тогда местные жители.

Пользователи Youtube призвали наказывать нарушителей карантина по закону

К 16.13 мск 6 апреля видео "Кадыровцы отпинали молодого парня за нарушение карантина" собрало 115 тысяч просмотров и 1943 комментария, все комментарии сегодняшние. У канала 269 тысяч подписчиков.

Комментаторы поддержали Абдурахманова. "Чрезмерная жестокость - обратная сторона трусости", - написал Black Borz. Его комментарий стал одним из наиболее популярных и собрал 550 "лайков". "От кровной мести кадыровцам не отделаться", - высказал мнение Радовид V Свирепый, собрав 22 "лайка".

"Одумайтесь, люди в погонах, нельзя так унижать людей. Такими поступками вы только озлобляете [их]", - призвал V A. "Эти "герои" не думают о том, что может все резко поменяться. Зачем так унижать человека прилюдно <...>? Таких, как он, становится все больше и больше, и злоба и ненависть усиливаются", - написал Расул Расул.

"Пинок - это самое жесткое унижение", - высказался Levon Kocherian. "Пинок - у абсолютно любого народа это унижение", указал New World Order.

"Неприятно смотреть, когда простых людей так унижают те люди, которые должны стоять за свой народ до последнего", - написал Айрат ТВ, собрав 106 "лайков". "Сколько таких случаев без камеры, я не представляю", - добавил Hunyuan Perchik.

Нарушителя карантина нужно было наказывать только по закону, подчеркнул пользователь Оса-Палач. "Если этот человек нарушил какой-то закон, надо действовать согласно закона, а не пинать его под зад пинками. Это беспредел, а не правосудие", - написал он, собрав 109 "лайков". "А где же цивилизованные методы борьбы в самой цивилизованной республике Чечня, как-то штрафы и посадка на 15 суток - уже не работают?" - высказал удивление Вася Иванов. "Если б этот парень оказал сопротивление, только в том том случае силовики имеют право применить силу", - отметил Мусса Местный

"Кадыров позорит чеченцев публично, выставляя их на всеобщее обозрение", - заявил ARSLAN GUMACH, комментарий которого собрал 80 "лайков".

Чеченские власти демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. Цель этой кампании - получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Коронавирус рвется на Кавказ". За что публично извиняются жители Чечни и других регионов Северного Кавказа, "Кавказский узел" пишет в тематической рубрике "Кого Кавказ извиняться заставляет".