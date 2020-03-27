Кадыров организовал торжество в Грозном вопреки карантину

27 марта 2020, 19:05

Чеченское телевидение показало 26 марта 20-минутный сюжет об открытии Дворца искусств в Грозном. Власти Чечни устроили торжество вопреки собственным призывам отменить все массовые мероприятия. Пользователи соцсетей и жители Чечни раскритиковали непоследовательность республиканских властей.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне выявлены случаи заражения коронавирусом нового типа. Рамзан Кадыров обвинил жителей республики в нарушении карантинных требований, заявив, что заболевшие заслуживают смерти. Он распорядился закрыть большинство кафе и ресторанов, кинотеатры и концертные залы в республике, но на фоне этого пошутил, что уже переболел коронавирусной инфекцией.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики из-за угрозы распространения коронавируса значительно увеличены весенние каникулы - они начались 17 марта и продлятся до 25 апреля. Вузы в республике перешли на дистанционное обучение, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Чечни организовали масштабное торжество с участием несколько сотен человек по случаю открытия в Грозном Дворца искусств. Церемония состоялась вечером 25 марта вопреки объявленному ранее Кадыровым запрету на массовые мероприятия и рекомендациям, изложенным в постановлении правительства республики о введении режима повышенной готовности.

В открытии Дворца искусств участвовали глава республики, муфтий Чечни, руководители ряда министерств и ведомств, деятели культуры и искусства, а также детский хор. 12-этажное здание дворца "отвечает самым современным требованиям и является крупнейшим на Северном Кавказе" - в нем есть большой и малый залы для выступлений, театральный салон, конференц-зал, репетиционные залы, студии звукозаписи, школа искусств и крытая автостоянка на 700 мест, заявили в министерстве культуры республики корреспонденту "Кавказского узла". В новом здании, как отметил представитель ведомства, разместятся также министерство культуры Чечни и государственная филармония.

Пользователи соцсетей назвали торжество в Грозном "пиром во время чумы"

Репортаж с открытия Дворца искусств имени Дагуна Амаева был показан в вечерних новостях телеканала «Грозный» 26 марта, а на странице Рамзана Кадырова "ВКонтакте" опубликован пост об этом событии. Пользователи соцсетей выразили недоумение проведением этого мероприятия - сам Кадыров только 23 марта писал в личном Telegram-канале, что "нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты".

«Пир во время чумы, простите», - прокомментировала пост об открытии Дворца на странице главы Чечни пользователь Татьяна Рябко. «А вируса не боитесь, так много людей собралось», – поинтересовался Hobbit Sam.

Видео с церемонии открытия Дворца искусств в центре Грозного 26 марта было опубликовано в Instagram-аккаунте телеканала "Грозный", у которого 705 тысяч подписчиков. Автор 20-минутного сюжета подробно рассказывает о здании дворца, после чего начинается трансляция церемонии его открытия: Кадыров подходит к собравшимся на церемонию людям, приветствует их объятиями и рукопожатиями. По состоянию на 18.15 мск 27 марта пост собрал 27 633 просмотров и 44 комментария. «А карантин?» - задался вопросом m_taiiis. "Какого черта эти здания и все остальное. Сидите дома, на данный момент для всех безопаснее и лучше", - написала ledi_lika3.

На сайте правительства Чечни опубликовано распоряжение правительства республики за подписью его председателя Муслима Хучиева, датированное 18 марта 2020 года. В документе говорится, что на территории Чеченской Республики с 18 марта вводится режим функционирования «Повышенная готовность», который должен действовать до особого распоряжения. "Запретить на территории Чеченской Республики на период действия режима «Повышенная готовность» проведение [...] спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек", - указано в документе. Распоряжения об отмене режима повышенной готовности в Чечне на сайте правительства республики по состоянию на 18.20 мск 27 марта нет.

Нарушение правил властями возмутило жителей Чечни

Жители региона выразили возмущение, что открытие Дворца искусств в Грозном не перенесли.

«Открытие этого Дворца в то самое время, когда нам всем денно и нощно внушается, что следует отказаться от организации любых крупных мероприятий, будь то свадьба или похороны, когда введен карантин в образовательных учреждениях, а от населения требуют самоизолироваться, ничего кроме неприятия не вызывает. На церемонии были и пожилые работники искусств, которых, как мы знаем, указано держать на домашнем карантине, были дети», - заявил местный житель Аслан корреспонденту "Кавказского узла".

На открытии Дворца искусств присутствовали как минимум несколько сотен человек, отметил житель республики Идрис. Мероприятие продемонстрировало, что "власти все можно, а рядовым гражданам нельзя", считает он.

«Я бы на месте руководства республики отложил это мероприятие до лучших времен. Власть должна подавать пример в соблюдении установленных ею же правил, а не нарушать их. Естественно, такие вещи вызывают непонимание и неприятие у людей», - считает грозненец Микаил.