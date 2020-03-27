Пользователи соцсети призвали Кадырова к серьезности после шутки о коронавирусе

27 марта 2020, 05:15

Шутливое заявление главы Чечни о том, что он уже переболел коронавирусом, вызвало критику пользователей соцсетей. Жители республики раскритиковали действия властей в связи с пандемией на фоне дефицита медицинских масок и подорожания продуктов.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта девять новых случаев заражения коронавирусом были подтверждены в Чечне, один из пациентов - ребенок, сообщил глава Минздрава республики. Всего в республике коронавирусом заболели десять человек.

Рамзан Кадыров на прошедшем в Грозном совещании правительства заявил, что он, возможно, переболел коронавирусной инфекцией.

«Недели три назад у меня (была) температура 38-39, у Эльхана (министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. – Прим. «Кавказского узла»), тоже. И никак не могли сбить […] Сейчас смеемся. Все симптомы, которые были у нас, наверное, мы с тобой переболели коронавирусом, мы только смеялись. Нам с тобой не страшно, Эльхан, мы с тобой переболели», - заявил Кадыров, обращаясь к министру здравоохранения Чечни.

Выступление главы Чечни было показано 25 марта в ночных новостях телеканала «Грозный». Большинство пользователей групп в соцсети Instagram под видеороликом с заявлением Кадырова пожелали ему здоровья, а также описали схожие симптомы перенесенных недавно заболеваний. Несколько комментаторов призвали главу Чечни не шутить на тему коронавируса.

«Не путайте людей! Если вы это так будете показывать, люди не будут относиться к этому серьезно», - написал пользователь под ником hadjar_95_06 в группе чеченского телеканала «Грозный ТВ» (705 тысяч подписчиков).

«Это не шутки. Пусть вас бережет Всевышний», - перевел корреспондент «Кавказского узла» комментарий bersnukaevd с чеченского языка.

«Опасно ведь для окружающих? а если и другие заразятся», - прокомментировала aydaeva_madi. Видеоролик к 2.20 мск сегодня в группе набрал 54,9 тысяч просмотров и 186 комментариев.

«Не применяли бы таких жёстких мер, если бы как ОРВИ. Это особо опасная инфекция. Серьёзней нужно к этому относиться», - заявила julija.scha в группе Grozny_inform (111 тысяч подписчиков). Видеролик к 2.20 мск сегодня набрал 11,8 тысяч просмотров и 40 комментариев.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В республике из-за угрозы распространения коронавируса решено закрыть большинство кафе и ресторанов, кинотеатры и концертные залы. В школах значительно увеличены весенние каникулы - они начались 17 марта и продлятся до 25 апреля. Вузы в республике перешли на дистанционное обучение, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Влачти Чечни ужесточили карантинные меры на фоне мероприятия с массовым скоплением людей

Власти республики расширили меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в республике, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства региона. «Главой республики дано поручение ввести домашний карантин для лиц старше 60 лет и людей, страдающих различными видами хронических заболеваний, поскольку эта категория более всего подвержена риску заразиться коронавирусной инфекцией», - заявил представитель ведомства.

Также, по его словам, ужесточен режим контроль на воздушном, железнодорожном и наземном транспорте, и на административных границах республики. «Проверяются все въезжающие в регион местные жители, которые прибывают из других мест. Весь парк общественного транспорта, занятый на пассажирских перевозках, ежедневно проходит дезинфекцию [….] (с 24 марта) в соцсетях запущен флэшмоб с хэштегом «Оставайся дома», где известные в республике деятели, спортсмены и так далее, призывают граждан перейти на домашний карантин, и так далее», - сказал он.

Рамзан Кадыров призвал жителей республики отказаться даже от посещения родственников. «Необходимо соблюдать личную гигиену, а также без особой необходимости не выезжать за пределы республики, не покидать свои дома, не посещать места скопления людей и даже не ходить к родственникам. Все эти вынужденные ограничения помогут всем нам справиться с наступающей инфекцией», - процитированы слова главы Чечни на его сайте 26 марта.

В то же время, 25 марта состоялось открытие Дворца искусств имени народного артиста России Дагуна Омаева, на котором присутствовали чиновники, работники культуры, а также выступающие на концерте артисты, говорилось в сообщении на сайте главы республики. На своей странице в Instagram Рамзан Кадыров разместил видеоролик, снятый во время церемонии открытия, на кадрах которого виден полностью заполненный людьми зал нового дворца. Камера также зафикисировала, что участники мероприятия обнимались при приветствии друг друга, не носили медицинских масок и других средств защиты.

Жители Чечни раскритиковали действия властей в связи с коронавирусом

Жители республики пожаловались, что ограничения в связи с коронавирусом вводятся на фоне того, что в регионе существует дефицит медицинских масок, а также повысились цены на продукты.

«Власть на словах делает все, чтобы избежать эпидемии, но в реальности картина мне представляется другой. В аптеках нет медицинских масок, а где есть, торгуются втридорога - 30-50 рублей за маску, которую надо менять каждые несколько часов. Плюс дефицит антисептиков. Сюда же нужно добавить повышение цен на отдельные виды продуктов питания - чеснок, черемша, имбирь, которые являются хорошими средствами для профилактики простудных заболеваний. Нужно в первую очередь решать вопрос обеспечения людей средствами защиты и лекарствами», - убеждена местная жительница Хеда.

Ранее жители Чечнии заявляли, что продукты питания, которые рекомендует Рамзан Кадыров для укрепления иммунитета и борьбы с коронавирусом, недоступны для многих в республике из-за высоких цен.

С ней согласилась и грозненка Тамара. «О чем можно говорить, если (власти) не могут обеспечить людей хотя бы одноразовыми медицинскими масками, которые прежде стоили копейки? Говорят, чтобы мы не беспокоились, что есть запасы продовольствия. Но это продовольствие теперь подорожало, разве что кроме хлеба и молока», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Тамара.

В Чечне определены две фабрики, которые займутся изготовлением медицинских масок, сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов на заседании оперативного штаба 26 марта. «(Фабрики) будут способны производить в сутки четыре тысячи масок. Это позволит в течение нескольких дней обеспечить ими все медучреждения. В случае необходимости медучреждения готовы принять до 1600 человек», - сообщалось на сайте главы и правительства Чечни 26 марта.

Житель республики Иса также сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что не сможет соблюдать карантинный режим, так как ему необходимо обеспечивать свою семью.

«А на что люди должны жить 2-3 недели, откуда у большинства возьмутся деньги, если не работать, а сидеть дома? У меня, например, нет такой возможности, потому что на моем иждивении пять человек, больной ребенок, я работаю таксистом, и мой ежедневный заработок зависит от количества перевезенных пассажиров», - заявил Иса.

24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил Рамзан Кадыров. Позже из информации Роспотребнадзора стало известно, что в Чечне подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Комментируя эту новость, Кадыров обвинил жителей республики в нарушении карантинных требований и заявил, что заболевшие и вовсе заслуживают смерти. Правозащитники осудили угрозы главы Чечни в адрес зараженных коронавирусом.

Эксперты поспорили о реальности угроз Кадырова заболевшим коронавирусом

Эффективность реакции властей Чечни на коронавирус поставил под сомнение первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. "Во многих европейских странах, действительно, введен жесткий карантин, но там же никто не посягает на основные права и свободы людей. Поэтому угрозы убийством там просто невозможны", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Макаркин.

По его словам, распространение «чеченского опыта» на остальную Россию невозможно. "Что касается переноса чеченских практик на Россию в целом, то я думаю, что этого не произойдет. Ограничительные меры вводятся постепенно и довольно осторожно - пока что на следующей неделе объявлены "каникулы", которые затем могут перерасти в карантинный формат", - пояснил Макаркин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента отметил, что реальная картина по заболеваемости неизвестна во всем мире. По мнению Собянина, не все регионы осознают реальную опасность ситуации. "Он (глава региона) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий", - приводит его слова "Интерфакс".

Высказывания главы Чечни об убийстве нужно воспринимать как «образное выражение», а не прямую угрозу заболевшим коронавирусом, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Говоря, что «надо убить», не думаю, что Кадыров в буквальном смысле имеет в виду это. Такие высказывания это образные категории, не больше. У него такое образное мышление. Он пытается передать, что человек, заболевший коронавирусом, не имеет права угрожать здоровью других людей, которые могут заразиться. Что-то в этом роде»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» Кутаев.

Отметим, что Рамзан Кадыров оперативно реагирует на высказывания Путина, в том числе в своих аккаунтах в соцсетях и мессенджерах. Так, в день экстренного обращения главы России, 25 марта, об объявлении длительных выходных в стране в связи с коронавирусом, Кадыров отписался на странице в Instagram. «Вся речь (Владимира Путина) пронизана заботой о россиянах, о многонациональном российском народе, о его процветании, будущем. Полностью согласен с Президентом России, что в данной ситуации лучше перенести дату референдума по поправкам в Конституцию РФ [….] Это конкретные задачи, которые поставил перед нами наш лидер. И мы справимся с ними, без всяких», - написал Кадыров.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".