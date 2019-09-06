Шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане вызвала восторг Кадырова

06 сентября 2019, 15:31

В Чечне и Дагестане рождаемость "в три раза больше, чем в Японии", заявил 5 сентября Владимир Путин, призвав молодежь "тратить энергию на созидание". Рамзан Кадыров охарактеризовал слова президента как "высокое искусство политического юмора" и выразил уверенность, что шутка главы государства войдет в сборник его афоризмов.

Как писал "Кавказский узел", Ингушетия, Чечня и Дагестан по численности населения вошли в первую двадцатку списка регионов России, опубликованного в апреле РИА "Рейтинг". При этом Ингушетия и Чечня заняли второе и третье место в рейтинге.

Согласно выводам экспертов, в 2016-2018 годах в Ингушетии зафиксирован прирост населения на 5,2%, в Чечне - на 4,5%, в Дагестане - на 2,34%. При этом Дагестан стал лидером рейтинга по естественному приросту населения (рождаемость минус смертность) - 104,87 тысячи человек.

Выступая на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке 4-6 сентября, Владимир Путин заявил, что молодые люди должны тратить энергию на процессы, которые "ведут к созиданию", сообщило 5 сентября РИА "Новости".

"Синдзо [Абэ, премьер-министр Японии, присутствовавший на форуме] говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию... Я исхожу из того, что все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию", - привело слова президента агентство.

Глава Чечни 5 сентября в своем Telegram-канале высказал восхищение шуткой Владимира Путина, пояснив, что она была комментарием слов Синдзо Абэ о том, что 75-летние люди в Японии сейчас ходят с такой скоростью, с какой раньше ходили 65-летние.

"Политический юмор! Это целая наука. Причём очень тонкая и сложная. Позволить себе юмор во время встреч с государственными деятелями высокого ранга может только исключительно умудрённый опытом, волевой и уверенный в себе, своих силах и в своей правоте лидер", - написал Рамзан Кадыров.

Юмор в политике "порой достигает больших результатов, чем продолжительные обсуждения вопросов", подчеркнул он. "И, самое главное, юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным. Именно таким высоким искусством политического юмора владеет Президент России Владимир Путин", - говорится в публикации главы Чечни.

Рамзан Кадыров обратил внимание на то, что высказывание Владимира Путина вызвало аплодисменты в зале. "Уверен, что оно войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего Президента", - написал глава республики.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Рамзан Кадыров опубликовал видеофрагмент с этой шуткой президента, но не прокомментировал его, ограничившись несколькими смайликами, означающими поддержку и смех. Пост Кадырова набрал по состоянию на 15.30 мск более 54 тысяч просмотров. Авторы по меньшей мере десяти комментариев оценили юмор президента, однако на тему демографической ситуации на Северном Кавказе авторы комментариев дискутировать не стали.