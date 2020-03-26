Число зараженных коронавирусом в Чечне достигло 10

26 марта 2020, 22:38

Девять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Чечне, один из пациентов - ребенок, сообщил глава Минздрава республики.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже из информации Роспотребнадзора стало известно, что в Чечне подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Кадыров обвинил жителей республики в нарушении карантинных требований и заявил, что заболевшие заслуживают смерти. Правозащитники осудили угрозы Кадырова в адрес зараженных коронавирусом.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В республике из-за угрозы распространения коронавируса решено закрыть большинство кафе и ресторанов, кинотеатры и концертные залы. В школах значительно увеличены весенние каникулы- они начались 17 марта и продлятся до 25 апреля. Вузы в республике перешли на дистанционное обучение, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число зараженных в Чечне составляет десять человек, один из инфицированных - ребенок пяти лет, говорится в сегодняшнем видеообращении главы Минздрава Эльхана Сулейманова на официальной странице Минздрава Чечни в Instagram, насчитывающей 24,8 тысяч подписчиков. По словам министра, признаки заболевания есть только у троих заболевших, "остальные симптомов не имеют".

Сулейманов также рассказал, что под наблюдением с подозрением на коронавирус находится 597 человек, все они либо прибыли из стран с неблагополучной по заболеваемости обстановкой, либо контактировали с приехавшими. Еще 16 человек "находятся в обсерватории", они прибыли из Саудовской Аравии несколько дней назад и в течение 14 дней будут находиться под наблюдением врачей.

Отметим, что обсерватория, по данным толкового словаря русского языка С.И. Ожегова, - это научное учреждение, оборудованное для астрономических, метеорологических, геофизических наблюдений. Место, где наблюдают за временно изолированными людьми, прибывающими из мест эпидемий, следует из толкового словаря С.А. Кузнецова.

О состоянии двоих жителей республики, у которых тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 ранее дала положительный результат, не сообщается.

На сайте управления Роспотребназдора по Чечне информации о новых случаях заражения по состоянию на 22.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".