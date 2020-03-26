Правозащитники осудили угрозы Кадырова в адрес зараженных коронавирусом

26 марта 2020, 04:12

Введение жестких ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса объяснимо, однако угрозы убийство из уст главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес тех, кто может заразить других, не защитят от эпидемии, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил Рамзан Кадыров. Позже из информации Роспотребнадзора стало известно, что в Чечне подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Комментируя эту новость, Кадыров обвинил жителей республики в нарушении карантинных требований и заявил, что заболевшие и вовсе заслуживают смерти.

Кадыров на заседании правительства Чечни 23 марта раскритиковал одного из тех, у кого на тот момент были подозрения на коронавирус, за игнорирование карантинных требований. По мнению главы республики, за заражение окружающих достойным наказанием является смерть. "Человека, который создает эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей", - подчеркнул Кадыров.

Жесткая реакция главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении лиц, тесты у которых подтвердили положительный результат на коронавирус, является следствием политической неумеренности, считает член экспертного совета Московского центра «Карнеги» Алексей Малашенко.

«Рамзан Кадыров будет себя вести в этой ситуации как Владимир Путин, только более жестко. И много будет по этому поводу криков, и, как всегда, его бросает в крайности - то коронавируса нет, то теперь вот так. И это свидетельствует о его неумеренности, как политика. Он не совсем адекватно реагирует на ситуацию, и мы не знаем, происходящее в Чечне ближе к Китаю или Италии в силу национальных особенностей. Плохо то, что Кавказ не такой большой. Как быть? Закрывать границу? И если там пойдет дальше, то удар [дальнейшее распространение вируса в РФ] будет наноситься не с Запада, а с Юга», - сказал он 25 марта корреспонденту «Кавказского узла».

При этом политолог считает оправданными введение жестких карантинных мер и ограничения права на передвижение. Эксперт отметил, что сейчас во всем мире принимаются достаточно жесткие ограничительные меры.

"Если в Чечне будут объявлены даже самые экстремальные меры, то они будут оправданы, потому что на сегодня сам юг беззащитен. Например, ситуация на Ставрополье - люди совершенно не думают, значит, нужно вводить очень жесткие меры", - напомнил он.

19 марта в Ставропольском крае был зафиксирован первый случай, когда тест на коронавирус дал положительную реакцию. Коронавирусом заразилась главный инфекционист региона, которая также является профессором Ставропольского государственного медуниверситета. Главный инфекционист региона уволена, заведено уголовное дело. По версии следствия, она после отпуска в Испании не самоизолировалась, а продолжила читать лекции в вузе, участвовала в конференции, посещала различные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована. После выявления у нее коронавируса в регионе был введен масштабный карантин.

"У нас остановили передвижение по железной дороге между некоторыми регионами. Лишь бы не было только национальных обид, тут надо быть очень тактичным, но жестким. И мне кажется, что Путин должен особое внимание уделить Кавказу [...] там все родственники общаются и там будет непростая ситуация, если это будет продолжаться. Кавказ под угрозой закрытия", - также отметил Малашенко.

Кадырова он назвал "человеком специфическим". "[Он] нервный, и если мы будем перебирать достаточно нелепые его поступки и заявления - это будет целая книга по политической психологии», - отметил политолог.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики из-за угрозы распространения коронавируса значительно увеличены весенние каникулы - они начались 17 марта и продлятся до 25 апреля. Вузы в республике перешли на дистанционное обучение, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Любые призывы к расправе криминальны

Эксперт по Восточной Европе и Центральной Азии Александра Кулаева считает криминальными любые призывы к расправе и насилию на фоне распространения коронавируса.

«Пандемия нанесла серьезный вред соблюдению основных прав и свобод граждан по всему миру. Право на передвижение, полноценную жизненно важную информацию, здоровье, жизнь оказались под угрозой. Введение чрезвычайных мер на неопределенный период не может не сопровождаться огромными рисками. К тому же, паника и страх вызывают все худшее, что таится в обществе и в самих людях.... Расизм, исключение целых групп, этнических или социальных, уже видны во многих странах. Катастрофическое положение мигрантов, бездомных, кочующих народов в Западной Европе тому яркий пример. На этом фоне, любые призывы к насилию и расправам криминальны. Это не может быть оправдано никакими мерами - ни санитарными, ни политическими», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Отметим, что Рамзан Кадыров достаточно оперативно реагирует на высказывания Путина, в том числе в своем Telegram-канале. В сентябре 2019 года Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что молодые люди должны тратить энергию на процессы, которые "ведут к созиданию". "Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии) говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию", - сказал президент. В тот же день Кадыров высказал восхищение шуткой Путина в своем Telegram-канале, назвав ее примером политического юмора. После оскорбительных высказываний грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес Путина в июле 2019 года Кадыров написал в своем Telegram-канале, что первые лица Грузии обязаны извиниться перед Путиным и Россией.

Опыт Москвы по борьбе с коронавирусом можно применить в Чечне

Заявление Рамзана Кадырова с угрозами в адрес заболевших коронавирусом руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина считает "жестокостью".

«Куда смотрит его начальник? Как можно обвинять человека в том, что он заболел? Его можно обвинять в том, что он нарушил какие-то правила, продиктованные здравым смыслом и которые были внесены в распоряжение местной и федеральной власти - я с этим согласна. Это конечно не значит, что можно лишить его лечения, не говоря уже о том, что говорит глава региона. Это даже хуже чем средневековье, это жестокость», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, опыт Москвы вполне достаточен и для Чеченской Республики.

«Можно ввести карантин. По Москве введен, мы его исполняем. Для него [Рамзана Кадырова] пример - Собянин, который ввел здравые меры в Москве. Некоторые мои свободолюбивые коллеги подумали, что я шучу. Но я совершенно серьезно сказала, что буду выполнять все, что там написано, и считаю, что это правильно. Мало того, что ты рискуешь сам, но можно и заразить кого-то. Плюс человек моего возраста, попавший в больницу либо обречен на смерть, либо лишает кого-то этого аппарата искусственной вентиляции легких, которых сейчас не хватает. Очень важно вести себя культурно и не заболеть. Кары могут быть лишь за нарушение режима. К сожалению, это не полная гарантия, и люди все равно могут заболеть. Жизнь должна продолжаться, мы не можем впасть в анабиоз, как могут сделать более просто организованные структуры [жизни]», - заключила правозащитница.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что регионам Российской Федерации следует самостоятельно устанавливать ответственность за несоблюдение гражданами режима самоизоляции. "Я считаю, что здесь должны быть нюансы. Я считаю, что административное наказание должны корректироваться на уровне региональных властей, комиссий по чрезвычайным ситуациям. У каждых регионов есть свои особенности: доходы везде разные, разная степень риска. Лучше, конечно, чтобы эти нюансы, суммы штрафов корректировались на региональном уровне", - заявил он 25 марта в эфире телеканала "ТВ Центр". Ранее, 24 марта он на совещании у президента отметил, что реальная картина по заболеваемости неизвестна во всем мире. По мнению Собянина, не все регионы осознают реальную опасность ситуации. "Он (глава региона) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий", - цитирует его слова "Интерфакс".

В Чечне одними из первых поняли серьезность ситуации с коронавирусом

Жесткие заявления Кадырова не позволяют прогнозировать возможные решения региональных властей, которые будут приняты в связи с распространением коронавируса, однако в Чечне одними из первых поняли всю серьезность ситуации, сказала корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Мы хорошо знаем, что Чечне могут применять насилие в отношении нарушителей, мы видели это на примерах других ситуаций. Коронавирус - очень серьезная история, Кадыров одним из первых региональных глав этот понял и начал применять серьезные меры. Он одним из первых ввел карантин в школах, отменил рейсы в Турцию и стал вводить другие ограничительные меры», - отметила она.

В чрезвычайной ситуации уместно проявление жесткой власти в рамках закона, полагает эксперт.

«Кадыров будет всерьез обеспечивать соблюдение карантина, и в этих условиях это хорошо. У нас к своему и чужому здоровью относятся халатно. Но, собственно, и в других странах, особенно в Италии, было также: люди не верили, им казалось, что у этой болезни не такая уж высокая смертность. Мы переживаем масштабнейший в истории последних поколений кризис здоровья и системы здравоохранения. В такой ситуации нужно проявлять жесткость, вводить ограничительные меры и следить за их исполнением, в рамках закона. Я, например, не против, если будут введены штрафы и даже тюремные сроки за нарушение карантина, особенно людьми, которые приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и ведут себя безответственно. Если человек приехал из Италии, в существующих условиях государство должно заставить его 14 дней сидеть дома, чтобы он не угрожал жизни бабушки, которая проехала с ним в лифте», - считает эксперт.

На юге России зафиксировано уже 17 случаев заражения коронавирусом - девять на Кубани, четыре - в Кабардино-Балкарии, два - на Ставрополье и один в Волгоградской области. В Чечне получены три положительных результата при тестировании на коронавирус, один из них подтвержден, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Меры по предотвращению пандемии уже вызвали ограничение права граждан на свободу передвижения, однако в такой ситуации эти меры оправданы, полагает Сокирянская.

«К сожалению, здесь очевидно нарушение права на свободу передвижения в ситуации карантина, и с этим ничего не поделаешь, потому что ситуация чрезвычайна. Во многих странах Запада введен режим ЧС, позволяющий ограничивать права граждан. У нас такая ситуация не вводится, но у нас и жесткий карантин не вводится. Наше передвижение пока никто не ограничивает, кроме выездов заграницу», - сказала она.

Заявление Кадырова с угрозами в адрес лиц, которые могут стать источником инфекции, лишь продолжает давно устоявшуюся в регионе практику, и к ним надо относиться достаточно серьезно, отметила Сокирянская

«Я думаю, что Кадыров привык использовать определенные выражения и, кроме того, он, видимо, искренне считает, что люди, злостно не исполняющие его волю и установки власти, заслуживают наказания, вплоть до высшего. Он это и раньше говорил по отношению к правозащитникам, салафитам, инакомыслящим, геям. Есть целый список людей, которые в той или иной ситуации нарушают определенные им границы, и тогда руководство Чечни говорит о насилии. Поэтому то, что сейчас прозвучало, не удивительно. Существующие установки переносятся еще на одну категорию граждан», - заключила Сокирянская.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".