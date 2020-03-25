Второй пациент с коронавирусом скончался в Азербайджане

25 марта 2020, 18:19

Число госпитализированных с коронавирусом в Азербайджане достигло 81, умерли двое зараженных.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Азербайджане скончалась первая пациентка с коронавирусом. К 24 марта общее число зараженных достигло 87, с учетом одной смерти и еще 10 случаев выздоровления в больницах оставались 76 человек.

Один из больных обратился в больницу с жалобами на высокую температуру и одышку. Пациент также страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, он умер в день поступления в больницу. Члены его семьи и люди, с которыми он общался, помещены в карантин,сообщил оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана.

За сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом. В больницах теперь находятся 81 зараженный. Состояние трех из них тяжелое, пятерых – средней тяжести, у остальных стабильное. В карантинных зонах находятся 2914 человек, передала АПА данные штаба.

С 24 марта в Азербайджане введен особый карантинный режим. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, въезд в Бакинскую агломерацию и выезд из нее перекрыты. В результате введения особого карантинного режима на улицах Баку заметно уменьшилось число людей и транспортных средств, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".