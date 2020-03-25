Власти сообщили о первом подозрении на коронавирус в Адыгее

25 марта 2020, 16:39

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у одного из пациентов, анализы отправлены на перепроверку в Москву, сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов.

Он подчеркнул, что пока можно говорить только о подозрении на коронавирус. "Дополнительные исследования анализов будут проводиться в спецлаборатории в Москве. <...> Очень важно, что человек, вернувшись в Майкоп из другого города, сразу, при первых симптомах обратился к врачам и был изолирован. И это обнадеживает. Уже оперативно отработан круг лиц, контактировавших с ним", - написал Кумпилов сегодня на своей странице в Instagram.

Глава республики напомнил, что все, кто приезжает в Адыгею из-за границы, обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону.

В Адыгее, как и в других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Что представляет собой коронавирус, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".