Проблемы с пляжами вынудили отельеров Анапы сдерживать цены

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Владельцы анапских отелей в текущем сезоне отказались от повышения цен из-за проблем с пляжами. Для привлечения туристов гостиницы и санатории предлагают акции и скидки.

Как информировал "Кавказский узел", курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. 16 июня пользователи сети усомнились в качестве песка на пляжах Анапы. Новый песок на пляжах Анапы, уже подмытый волнами, вряд ли сохранится после зимних штормов, отметили они.

Ранее активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

После объявления об открытии пляжей в Анапе нет резкого подорожания отелей. Их владельцы сдерживают цены для привлечения туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Стоимость проживания выросла лишь на 5-10% по сравнению с маем – в рамках обычной сезонной динамики. Отельеры пока придерживаются осторожной ценовой политики. Многие объекты сохраняют скидки 10-15%, а отдельные гостиницы и санатории предлагают акции до 30%", – привел 16 июня "Интерфакс" сообщение ассоциации.

Владельцы отелей не хотят отпугивать туристов резким повышением тарифов после непростого прошлого сезона. В ассоциации считают, что массового роста цен на отели Анапы в текущем году не ожидается, загрузка популярных отелей на пике сезона может достигнуть 80-90%.

"Спрос на отдых в Анапе этим летом уже вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин аналитики называют переориентацию части туристов с других черноморских направлений", – пояснили в Ассоциации туроператоров России.

В текущем году турпоток в Анапу ожидается на уровне 3,8-4 млн туристов. В 2024 году, который считается успешным, курорт принял 5,5 млн туристов, а в 2025 году – только 3 млн.

Напомним, купальный сезон в Анапе стартовал 1 июня и продлится до 30 сентября, открыто 49 пляжей.

"Кавказский узел" также писал, что сразу трое чиновников 6 июня заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, заметили пользователи Telegram. Ученые Института океанологии РАН зафиксировали пласты мазута близ Джемете, а также испачканных в нем моллюсков и ракообразных.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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