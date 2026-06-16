Пользователи сети усомнились в качестве песка на пляжах Анапы

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Новый песок на пляжах Анапы, уже подмытый волнами, вряд ли сохранится после зимних штормов, полагают пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", сразу трое чиновников 6 июня заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, заметили пользователи Telegram. Вице-премьер России на следующий день заявил, что решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был". Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными. Ученые Института океанологии РАН зафиксировали пласты мазута близ Джемете, а также испачканных в нем моллюсков и ракообразных. В Анапе продолжается отсыпка пляжей, но туристы расположились вдоль всей береговой линии, пишут блогеры.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Вопрос о качестве нового песка на пляжах Анапы, размытого волнами, поставил блогер Андрей Маковозов в своем Telegram-канале.. "Волны подмывают новый песок, а представьте что будет с ним после сильного зимнего шторма?" - подчеркнул он.

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"А песок унесет и летом, зимы ждать не надо. Будут тягуны, втянут его в пучину морскую. Глиняные розы на земле", - оценил качество песка Олег Андрианов.

"А было красиво", - заметил Вадим Гаврилов.

"Песок привозной, а море все равно мутное, да? Или это просто из-за волн так кажется? Мутное очень, там не поймешь сейчас что в воде - глина, камкая взвесь песка или все вместе", - подчеркнула пользователь Иванна.

"Песок прям как у нас в Нефтеюганске глинянный", - сыронизировал Александр Шмид.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".