Новое загрязнение угрожает Бугазской косе

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На спутниковых снимках виден дымовой шлейф от порта "Тамань" протяжённостью более 200 километров. В прибрежной зоне фиксируется большое пятно, которое тянется от причалов до середины Бугазской косы.

Как писал "Кавказский узел", в результате падения обломков и возгорания на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района пострадали шесть человек, сообщил сегодня вечером оперативный штаб Краснодарского края.

После пожара у ППК «Тамань» в море, вероятно, попало значительное количество нефтепродуктов, пишут эксперты проекта «Прозрачный Мир». Они проанализировали спутниковые снимки за 30 июля, 31 июля и 1 августа. На них хорошо виден мощный дымовой шлейф протяжённостью более 200 километров. Одновременно в прибрежной зоне фиксируется большое пятно, которое тянется от причалов до середины Бугазской косы. Его ориентировочная площадь составляет около 70 кв. км, говорится в Telegram-канале проекта.

Кроме того, на радиолокационном снимке Sentinel-1D от 1 августа это загрязнение частично просматривается и в радиодиапазоне. Ещё одно крупное пятно-слик площадью около 100 кв. км определяется напротив Бугазской косы. Судя по спутниковым данным, последствия происшествия вышли далеко за пределы береговой площадки и затронули морскую акваторию.

Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. 22 июля сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. К вечеру того же дня стало известно, что в больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке на склад Wildberries. На следующий день стало известно, что поврежден 21 дом.

"Кавказский узел" также писал, что не менее трех человек были задержаны полицейскими из-за съемки и публикации видео с горящим складом Wildberries. Всех задержанных силовики заставили извиниться перед камерой.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.