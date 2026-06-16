Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Раджаб Джамалдинов из Хасавюрта убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1988 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1987 бойцов из Дагестана.

Орден Мужества передан семье военнослужащего Раджаба Джамалдинова, убитого в ходе специальной военной операции, отчиталась администрация Хасавюрта в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1988 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июня администрация Хасавюрта сообщала, что в военной операции убит Имамшаит Мантаев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".

Причины участия жителей Дагестана в боевых действиях оказались в фокусе обсуждения очередного сообщения о смерти комбатантов из этой республики. Актуальной оказалась также тема моральной ответственности участников военной операции.