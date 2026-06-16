Протестующие в Тбилиси потребовали освободить Афгана Садыгова

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Участники акции у парламента Грузии в 566-й день непрерывных протестов выступили в поддержку азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и основательницы Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня, в 565-й день непрерывных протестов сторонники евроинтеграции Грузии вышли под стены парламента с требованием освободить узников совести.

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вышли на акцию к зданию парламента Грузии в 566-й вечер подряд. Согласно видео, опубликованному в Facebook* Георгием Мумладзе, в собрании на проспекте Руставели участвовали не менее ста человек.

Активисты держали плакаты: “Не примем Русскую Мечту”, Свободу Грузии от режима” и “Крах режиму", следует из публикаций фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) и грузинских медиа в Facebook*.

У собравшихся также было не менее трех плакатов “Свободу Афгану Садыгову”. Также участники акции поддержали Мзию Амаглобели плакатом с ее фотографией и надписью “Пощечина режиму”.

Член “Грузинской мечты” в Высшем совете Аджарии Давид Тедорадзе сегодня назвал Мзию Амаглобели преступницей. Он отреагировал на вопрос члена партии “За Грузию” Нино Чхетия, которая просила председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе дать оценку заключению Амаглобели, передает “Интерпрессньюс”.

“Не спекулируйте на том, что якобы ограничивается свобода СМИ. Женщина, которая бьет начальника полиции, является преступницей”, - приводит издание слова Тедорадзе.

В начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Обстоятельства ее задержания описаны в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Журналист Афган Садыгов, экстрадированный в Азербайджан из Грузии вопреки постановлению ЕСПЧ, с 8 июня арестован по возобновленному уголовному делу о вымогательстве. Во время своего пребывания в Грузии журналист регулярно поддерживал ежедневные демонстрации на проспекте Руставели. Он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".