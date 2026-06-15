Демонстранты в Тбилиси потребовали освободить политических заключенных

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Сторонники евроинтеграции Грузии в 565-й день непрерывных протестов вышли под стены парламента с требованием освободить узников совести.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня, в 564-й день протестов, активисты у парламента выступили с требованиями изменить политический курс Грузии и освободить политзаключенных. В тот же день в Тбилиси состоялась акция зоозащитников, которые потребовали гуманизации обращения с бездомными животными.

Жители Тбилиси вышли сегодня вечером на проспект Руставели у здания парламента в 565-й день подряд. Согласно видео, опубликованному в Facebook* Георгием Мумладзе, в собрании сторонников евроинтеграции Грузии участвовали более ста человек.

Участники собрания принесли с собой флаги Грузии, Евросоюза, а также США и Украины. Они выступили с лозунгами “Система должна быть разрушена”, “Свободу узникам режима” и “Свободу Звиаду Цецхладзе”, следует из публикаций фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) и грузинских медиа в Facebook*.

Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста.

Адвокат Шота Тутберидзе, представлявший интересы политзаключенных Анастасии Зиновникой и Артема Грибуля, оштрафован на 4000 лари (более 1,5 тысяч долларов) за оставленный в соцсети комментарий о депутате от “Грузинской мечты” Нино Цилосани. Дело против него по собственной инициативе возбудил недавно созданный департамент министерства внутренних дел, в чьи обязанности входит мониторинг "языка ненависти".

Комментарий Тутберидзе написал 1 июня непосредственно под публикацией депутата. “Сотрудник этого специального подразделения посчитал, что комментарий адвоката оскорбил депутата, однако он не спросил саму Нино Цилосани, почувствовала ли она себя оскорбленной”, - информирует Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".