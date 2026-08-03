Проевропейские акции у парламента Грузии продолжаются 614 дней подряд

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Участники акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси в 614-й день протестов высмеяли усилия полиции по борьбе с плакатами о Бидзине Иванишвили. В Кутаиси активисты почтили память жертв трагедии в Шови.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа, в 613-й день протестов, собравшиеся у парламента Грузии призвали к смене пророссийского курса правящей партии и потребовали освободить всех осужденных в связи с участием в акциях протеста.

Противники "Грузинской мечты" сегодня вечером собрались у здания парламента на проспекте Руставели в 614-й день подряд, требуя освобождения политзаключенных, отмены репрессивных законов, свободных выборов и возвращения на евроатлантический курс, передает Publika.

Некоторые плакаты демонстрантов вновь содержали отсылки к преследованию активистов за вопрос о Бидзине Иванишвили и цензурированию букв из адресованной ему комбинации: "На букву Х о чем вы подумали?", "Бидзину в премьеры" и "Не судите грузинский алфавит".

Также у протестующих были плакаты: "Победа в народе", "Больше свободы, меньше правительства", "Не останавливай борьбу" и "Что для тебя действительно мир?", следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se), опубликованных им в Facebook*.

В акции под национальными флагами и флагами Евросоюза участвовало не менее 100 человек, следует из видеозаписи на странице Георгия Мумладзе.

В Кутаиси, где также в 614-й раз прошла проевропейская акция, демонстранты почтили память жертв трагедии в Шови, информирует страница Info imereti. В собрании там участвовало не менее 15 человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа 2023 года на курорте Шови в Грузии сошел оползень. К 10 сентября 2023 года были найдены тела 32 погибших, после этого о погибших не сообщалось. В феврале стало известно, что власти Грузии не планируют восстанавливать курорт, ссылаясь на то, что в зоне распространения стихийного бедствия в долине реки нельзя развивать инфраструктуру.

Директор центра сейсмического мониторинга Теа Годоладзе, комментируя трагедию, заявляла, что большое количество жертв связано с отсутствием системы раннего оповещения. По ее словам, благодаря этой системе информация о сходе оползня поступила бы на два часа раньше, и всех погибших можно было бы спасти. В январе 2025 года стало известно, что Годоладзе была вынуждена покинуть страну.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".