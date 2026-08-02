Участники протестов в Грузии 613-й день подряд потребовали освободить политзаключенных

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На акции у парламента Грузии собравшиеся призвали к смене пророссийского курса правящей партии и потребовали освободить всех осужденных в связи с участием в акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", субботнее шествие в Тбилиси прошло под лозунгом: "За безопасную и сильную Грузию", его участники потребовали изменения политики правящей партии и освобождения политзаключенных. Днем ранее, 31 июля, в 611-й день проевропейских акций в Тбилиси полицейские вновь задержали участника протестов Торнике Тошхуа за плакат с нецензурным словом, посвященный основателю "Грузинской мечты".

На 613-й день непрерывных протестов граждане вновь собрались на проспекте Руставели. Участники непрерывных протестов в Грузии протестуют против результатов парламентских выборов 2024 года и заявляют, что результаты, подписанные правительством "Грузинской мечты", не отражают свободную волю избирателей. Граждане требуют возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, пишет Publika.

Собравшиеся держали в руках флаги Грузии, США, ЕС, Украины, а также плакаты с требованием освобождения политзаключенных, перемен направления политики грузинских властей. Так, одна из девушек была в футболке с портретом основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, следует из фоторепортажа Георгия Мосиашвили (Mo Se) c акции протеста.

Сегодня участник протестных акций Торнике Тошхуа был приговорен к пяти дням ареста и к пяти дням тюремного заключения по статье 166 УК Грузии (мелкое хулиганство), пишет Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".