×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:57, 2 августа 2026

Почти 300 дел за "язык ненависти" возбуждено в Грузии

Полиция Грузии и задержанный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За два месяца работы нового подразделения по борьбе с "языком ненависти" направлено в суд около 300 административных дел, связанных с критическими комментариями в адрес действующих властей Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в июне на 4000 лари оштрафовал суд адвоката Шоту Тутберидзе за комментарий в соцсети, жалоба была подана управлением по борьбе с "языком ненависти".

Министерство внутренних дел Грузии подвело первые итоги работы специального подразделения по борьбе с "языком ненависти", оно начало функционировать 1 июня, пишет 1 августа "Грузия-онлайн".

За два месяца десять сотрудников подразделения выявили и направляли в суд около 300 административных дел, связанных с высказываниями в публичном поле. Основаниями для возбуждения дел стали резкие статусы в соцсетях, публичные комментарии и нецензурные надписи на плакатах, которые использовали протестующие. В основном дела касаются деятельности гражданских активистов, журналистов и общественных деятелей, которые критикуют правящую партию "Грузинская мечта".

Глава МВД Грузии Сулхан Тамазашвили заявил, что подразделение работает в рамках "успешных реформ в сфере защиты прав", а пресечение оскорблений является одним из приоритетов государства.

Напомним, что о создании нового подразделения сообщил в мае госминистр по координации правоохранительных структур Мамука Мдинарадзе. По словам чиновника, новое подразделение будет контролировать все виды и каналы публичной коммуникации на предмет разжигания ненависти, подстрекательства к вражде, оскорблений и "других подобных действий".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Военнослужащие на границе. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
03:55, 2 августа 2026
Гражданка Грузии выдворена из Южной Осетии
Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 01.08.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4388904701424268&set=pcb.4388908458090559 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
23:00, 1 августа 2026
Участники шествия в Тбилиси потребовали перемен в стране
14:00, 1 августа 2026
Состояние арестованной в Грузии россиянки резко ухудшилось
Акция протеста в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
23:58, 31 июля 2026
Активист Тошхуа задержан за плакат про Иванишвили в 611-й день протестов
Память погибших в годы репрессий медработников почтили в Тбилиси. Август 2026г. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1994916597827264 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:09, 31 июля 2026
Память погибших в годы репрессий медработников почтили в Тбилиси
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
07:50, 22 июля 2026
Ветер с Апшерона
Все про аз-журналистику, в кавычках и без
Фото
17:40, 20 июля 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Виктор Астафьев, «Ловля пескарей в Грузии». Рассказ, на который обиделись грузины
Фото
09:00, 17 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Телевизионная пытка
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 06:53
МВД рапортовало о поиске администраторов Telegram-канала "Кавказская община"

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 01:56
Омаров отказался давать показания

Акция протеста в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
31 июля 2026, 23:58
Активист Тошхуа задержан за плакат про Иванишвили в 611-й день протестов

Кадр Красный мост в Дагестане через реку Кара-Койсу. Фото: Эксперт Юг / https://www.expertsouth.ru/news/v-dagestane-izza-ugrozy-obrusheniya-perekryli-dvizhenie-po-krasnomu-mostu/
31 июля 2026, 21:03
Жители горного Дагестана потребовали открыть движение по Красному мосту

Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Показать больше