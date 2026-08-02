Почти 300 дел за "язык ненависти" возбуждено в Грузии

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За два месяца работы нового подразделения по борьбе с "языком ненависти" направлено в суд около 300 административных дел, связанных с критическими комментариями в адрес действующих властей Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в июне на 4000 лари оштрафовал суд адвоката Шоту Тутберидзе за комментарий в соцсети, жалоба была подана управлением по борьбе с "языком ненависти".

Министерство внутренних дел Грузии подвело первые итоги работы специального подразделения по борьбе с "языком ненависти", оно начало функционировать 1 июня, пишет 1 августа "Грузия-онлайн".

За два месяца десять сотрудников подразделения выявили и направляли в суд около 300 административных дел, связанных с высказываниями в публичном поле. Основаниями для возбуждения дел стали резкие статусы в соцсетях, публичные комментарии и нецензурные надписи на плакатах, которые использовали протестующие. В основном дела касаются деятельности гражданских активистов, журналистов и общественных деятелей, которые критикуют правящую партию "Грузинская мечта".

Глава МВД Грузии Сулхан Тамазашвили заявил, что подразделение работает в рамках "успешных реформ в сфере защиты прав", а пресечение оскорблений является одним из приоритетов государства.

Напомним, что о создании нового подразделения сообщил в мае госминистр по координации правоохранительных структур Мамука Мдинарадзе. По словам чиновника, новое подразделение будет контролировать все виды и каналы публичной коммуникации на предмет разжигания ненависти, подстрекательства к вражде, оскорблений и "других подобных действий".

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