Адвокат оштрафован в Грузии за "язык ненависти"

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На 4000 лари оштрафовал суд в Тбилиси адвоката Шоту Тутберидзе за комментарий в соцсети, жалоба была подана управлением по борьбе с "языком ненависти".

Как писал "Кавказский узел", 12 июня музыкант Майя Дарсмелидзе, известная своей критикой правящей партии "Грузинская мечта", сообщила о возбуждении административного дела против нее. Соответствующее уведомление в четверг она получила от недавно созданного департамента министерства внутренних дел, в обязанности которого входит мониторинг "языка ненависти".

Адвокат Шота Тутберидзе оштрафован судом на четыре тысячи лари (около полутора тысяч долларов) за комментарий, сделанный в адрес вице-спикера парламента Грузии Нино Цилошани, пишет 15 июня "Грузия-онлайн".

Жалоба на Тутберидзе была подана в суд сотрудниками управления по борьбе с "языком ненависти" департамента защиты прав человека МВД Грузии. Дело было заведено по части 1 статьи 173 КоАП Грузии, где идет речь про словесное оскорбление должностного лица.

18 мая государственный министр по координации правоохранительных структур Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил о планах создания специального подразделения. По словам чиновника, новое подразделение начнет работу "в кратчайшие сроки" и будет контролировать все виды и каналы публичной коммуникации на предмет разжигания ненависти, подстрекательства к вражде, оскорблений и "других подобных действий".

Отметим, что адвокат Шота Тутберидзе защищал в суде участников протестных акций в Тбилиси, граждан России Артема Грибуля и Анастасию Зиновкину, одного из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштарию, обвиняемую в повреждении предвыборного баннера "Грузинской мечты" студентку Мегу Диасамидзе, оперного певца Паату Бурчуладзе.