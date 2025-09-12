Студентка Меги Диасамидзе освобождена под залог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси освободил под залог 23-летнюю Меги Диасамидзе, обвиненную в повреждении предвыборного баннера "Грузинской мечты" во время акции протеста. Деньги для залога собрали для нее участники протестов.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября, на 285-й день ежедневных протестов, журналисты и активисты подверглись нападению сторонников "Грузинской мечты" у предвыборного штаба партии в Тбилиси. 10 сентября полиция отчиталась, что по обвинению в порче предвыборных баннеров правящей партии задержана студентка Меги (Ирма) Диасамидзе. На акциях протеста 11 сентября протестующие требовали ее освобождения.

Девушка обвинена по статье об уничтожении либо повреждении чужого имущества (статья 187 УК Грузии), которая предусматривает до трех лет заключения. В предвыборный период ответственность за повреждение плакатов кандидата регулируется не Уголовным кодексом, а Избирательным, который предполагает только штраф в размере до тысячи лари (около 370 долларов США), указали юристы. По их словам, баннер даже нельзя считать поврежденным: надпись студентки сотрудники штаба "Грузинской мечты" "стерли за несколько минут".

Судья Тбилисского горсуда сегодня постановил освободить Диасамидзе под залог в 2000 лари (около 750 долларов США).

Прокурор настаивал, чтобы залог был внесен сегодня же, но это ходатайство судья отклонил. В обоснование своей позиции прокурор заявил, что Меги Диасамидзе "склонна нарушать закон во время митингов и манифестаций".

“Я считаю, что мера пресечения вообще не должна была применяться, поэтому мы, как адвокаты, естественно, недовольны этим решением. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, когда суд игнорирует любые доказательства, а политический заказ играет ключевую роль, возможно, этот исход является положительным, ведь Меги на свободе, а не в тюрьме", - приводит слова адвоката Диасамидзе Шота Тутберидзе Publika.

Всю сумму для выплаты залога Диасамидзе уже собрали граждане, участвующие вместе с ней в акциях протеста, отмечает издание.

Премьер-министр "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе 11 сентября прокомментировал дело Диасамидзе, назвав студентку "наци-активистом" и "титушкой", обратил внимание канал Tbilisi_life. "Титушками" называют провластных провокаторов, которые нападают на участников акций протеста, однако представители "Грузинской мечты" решили использовать это слово для обозначения оппозиционеров. Этот же термин применил глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили, комментируя акции протеста у предвыборного штаба партии.

"Титушки, поддерживаемые послом Германии, сегодня в третий раз атаковали штаб-квартиру "Грузинской мечты" в Тбилиси с фашистскими скандированиями", - написал он в социальной сети 8 сентября. Делегация Евросоюза в Грузии выразила солидарность с послом Германии Петером Фишером, назвав заявление Папуашвили дезинформацией о деятельности дипломата, указывает в публикации от 11 сентября JAM-news.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.