×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:45, 12 сентября 2025

Студентка Меги Диасамидзе освобождена под залог

Меги Диасамидзе после освобождения. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси освободил под залог 23-летнюю Меги Диасамидзе, обвиненную в повреждении предвыборного баннера "Грузинской мечты" во время акции протеста. Деньги для залога собрали для нее участники протестов. 

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября, на 285-й день ежедневных протестов, журналисты и активисты подверглись нападению сторонников "Грузинской мечты" у предвыборного штаба партии в Тбилиси. 10 сентября полиция отчиталась, что по обвинению в порче предвыборных баннеров правящей партии задержана студентка Меги (Ирма) Диасамидзе. На акциях протеста 11 сентября протестующие требовали ее освобождения. 

Девушка обвинена по статье об уничтожении либо повреждении чужого имущества (статья 187 УК Грузии), которая предусматривает до трех лет заключения. В предвыборный период ответственность за повреждение плакатов кандидата регулируется не Уголовным кодексом, а Избирательным, который предполагает только штраф в размере до тысячи лари (около 370 долларов США), указали юристы. По их словам, баннер даже нельзя считать поврежденным:  надпись студентки сотрудники штаба "Грузинской мечты" "стерли за несколько минут". 

Судья Тбилисского горсуда сегодня постановил освободить Диасамидзе под залог в 2000 лари (около 750 долларов США). 

Прокурор настаивал, чтобы залог был внесен сегодня же, но это ходатайство судья отклонил. В обоснование своей позиции прокурор заявил, что Меги Диасамидзе "склонна нарушать закон во время митингов и манифестаций". 

“Я считаю, что мера пресечения вообще не должна была применяться, поэтому мы, как адвокаты, естественно, недовольны этим решением. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, когда суд игнорирует любые доказательства, а политический заказ играет ключевую роль, возможно, этот исход является положительным, ведь Меги на свободе, а не в тюрьме", - приводит слова адвоката Диасамидзе Шота Тутберидзе Publika. 

Всю сумму для выплаты залога Диасамидзе уже собрали граждане, участвующие вместе с ней в акциях протеста, отмечает издание. 

Премьер-министр "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе 11 сентября прокомментировал дело Диасамидзе, назвав студентку "наци-активистом" и "титушкой", обратил внимание канал Tbilisi_life. "Титушками" называют провластных провокаторов, которые нападают на участников акций протеста, однако представители "Грузинской мечты" решили использовать это слово для обозначения оппозиционеров. Этот же термин применил глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили, комментируя акции протеста у предвыборного штаба партии. 

"Титушки, поддерживаемые послом Германии, сегодня в третий раз атаковали штаб-квартиру "Грузинской мечты" в Тбилиси с фашистскими скандированиями", - написал он в социальной сети 8 сентября. Делегация Евросоюза в Грузии выразила солидарность с послом Германии Петером Фишером, назвав заявление Папуашвили дезинформацией о деятельности дипломата, указывает в публикации от 11 сентября JAM-news.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:19, 12 сентября 2025
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт в 289-й день подряд
09:59, 12 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
08:56, 12 сентября 2025
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в Ростовской области
01:57, 12 сентября 2025
Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии
23:59, 11 сентября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 11 сентября 2025
2
 Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте
Все события дня
Новости
23:19, 12 сентября 2025
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт в 289-й день подряд
Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль. Фото: https://t.me/Free_Tbilisi
17:48, 12 сентября 2025
Зиновкина и Грибуль приговорены в Тбилиси к длительным срокам заключения
Кадр оперативного видео СГБ Грузии. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia / Facebook*
02:58, 12 сентября 2025
Спецслужбы Грузии заявили о задержании двух украинцев со взрывчаткой
22:06, 11 сентября 2025
Активисты в Тбилиси перекрыли проспекты Меликишвили и Руставели
Джуаншер Бурчуладзе. Скриншот фото "Новости Грузия" от 11.09.25, https://t.me/NGnewsgeorgia/25691
20:20, 11 сентября 2025
Бывший министр обороны Грузии госпитализирован после задержания
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
12 сентября 2025, 16:49
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге

Женщина с буклетами о голосовании на выборах губернатора Ростовской области. 12 сентября 2025 г. Фото: Избирком Ростовской области
12 сентября 2025, 14:58
Половина дистанционно зарегистрированных избирателей проголосовала в Ростовской области

Автобусы для отправки переселенцев. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-poselok-gadrut-xodzavendskogo-raiona-i-selo-badara-xodzalinskogo-raiona-otpravlena-pervaya-gruppa-pereselencev-620988
12 сентября 2025, 07:57
Начато возвращение азербайджанских семей в поселок Гадрут и село Бадара

Кадр оперативного видео СГБ Грузии. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia / Facebook*
12 сентября 2025, 02:58
Спецслужбы Грузии заявили о задержании двух украинцев со взрывчаткой

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше