×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:58, 8 сентября 2025

Журналисты и активисты заявили об избиениях у избирательного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси

Полиция у штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили. Фото: Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время акции протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси были избиты журналисты и активисты, полиция отчиталась о начале расследования. Протестующие в 285-й день подряд перекрыли проспект Руставели у парламента. 

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября, на 284-й день ежедневных протестов, участники проевропейской акции заблокировали движение по проспекту Руставели у парламента Грузии несмотря на ливень. 

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Активисты в Тбилиси сегодня вечером снова перекрыли проспект Руставели, это уже 285-й день непрерывных протестов, передает NEWS.On.ge. 

Традиционной акции у парламента предшествовало собрание оппозиционеров у избирательного штаба “Грузинской мечты” и ее кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. На протестующих и журналистов на проспекте Меликишвили напали сторонники правящей партии. 

Среди пострадавших есть венгерский журналист Ласло Мезеш, которого с места инцидента увезла “скорая помощь”. Он утверждает, что снимал происходящее, когда у него отобрали телефон и начали избивать.

Издание Publika сообщило, что насилию у штаба “Грузинской мечты” подверглись двое его журналистов, Александр Кешелашвили и Кето Микадзе - оба были избиты и у обоих нападавшие, которые вышли из штаба, отобрали телефоны. 

Во время противостояния между сторонниками "Грузинской мечты" и протестующими сотрудники штаба Кахи Каладзе начали бросали в протестующих бутылками, наполненными водой. Среди пострадавших оказалась активистка Лорена Берия, ей брошенная бутылка попала в глаз. Возле избирательного штаба “Грузинской мечты” также пострадала мать девяти детей, исследовательница SovLab Русико Кобахидзе, а журналистку Мариам Никурадзе облили водой.

Полицейские, прибыв на место, начали оттеснять протестующих от штаба, при этом сторонники правящей партии сами со своей стороны прорывали кордон полиции, чтобы напасть на протестующих. Один из них ударил женщину по лицу, следует из видеозаписей. 

“Полиция предпочла не унять / успокоить / арестовать самых агрессивных сотрудников избирательного штаба Кахи Каладзе, а оттеснить протестующих, которых при этом преследуют сотрудники “Грузинской мечты (...) Возле избирательного штаба Кахи Каладзе и филармонии пострадали журналисты, им оказывают медицинскую помощь сами участники протеста”, - пишет Tbilisi_life. 

МВД Грузии после противостояния на проспекте Меликишвили призвало протестующих “подчиняться законным требованиям полиции и не допускать искусственной эскалации ситуации”. Позднее ведомство заявило, что по факту этого противостояния возбуждено уголовное дело по статье о групповом насилии (часть 1 статьи 126 УК Грузии). По данным протестующих, непосредственно на месте событий полицейские никого не задержали.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
19:10, 8 сентября 2025
Онкобольные в Тбилиси потребовали обеспечить доступ к лечению
Марк Серов. Фото: https://www.facebook.com/kavkaz.uzel принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:50, 8 сентября 2025
Задержанному в Армении гражданину грозит экстрадиция в Россию
Нино Даташвили. Фото: https://netgazeti.ge
14:51, 8 сентября 2025
Защита сообщила об ухудшении здоровья задержанной грузинской активистки Даташвили 
Торнике Тошхуа. Скриншот фото "Нетгазети" от 06.09.25, https://netgazeti.ge/life/784282/
03:55, 8 сентября 2025
Активист Торнике Тошхуа прекратил голодовку
Активисты под зонтиками у парламента Грузии. Стоп-кадр видео Lorena Beria? https://t.me/Tbilisi_life/41897
21:57, 7 сентября 2025
Ливень не сорвал акцию протеста у парламента Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Вывоз мусора в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/
08 сентября 2025, 17:56
Власти Чечни признали мусорный коллапс в республике

Нино Даташвили. Фото: https://netgazeti.ge
08 сентября 2025, 14:51
Защита сообщила об ухудшении здоровья задержанной грузинской активистки Даташвили 

Передача взрывчатки. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08 сентября 2025, 12:52
Уроженец Баку стал обвиняемым по делу об убийстве генерала Кириллова

Задержание гражданина Азербайджана в Ставрополе. 8 сентября 2025 г. Скриншо видео https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html
08 сентября 2025, 09:56
Гражданин Азербайджана задержан на Ставрополье по делу о теракте

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше