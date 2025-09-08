Журналисты и активисты заявили об избиениях у избирательного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси

Во время акции протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси были избиты журналисты и активисты, полиция отчиталась о начале расследования. Протестующие в 285-й день подряд перекрыли проспект Руставели у парламента.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября, на 284-й день ежедневных протестов, участники проевропейской акции заблокировали движение по проспекту Руставели у парламента Грузии несмотря на ливень.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Активисты в Тбилиси сегодня вечером снова перекрыли проспект Руставели, это уже 285-й день непрерывных протестов, передает NEWS.On.ge.

Традиционной акции у парламента предшествовало собрание оппозиционеров у избирательного штаба “Грузинской мечты” и ее кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. На протестующих и журналистов на проспекте Меликишвили напали сторонники правящей партии.

Среди пострадавших есть венгерский журналист Ласло Мезеш, которого с места инцидента увезла “скорая помощь”. Он утверждает, что снимал происходящее, когда у него отобрали телефон и начали избивать.

Издание Publika сообщило, что насилию у штаба “Грузинской мечты” подверглись двое его журналистов, Александр Кешелашвили и Кето Микадзе - оба были избиты и у обоих нападавшие, которые вышли из штаба, отобрали телефоны.

Во время противостояния между сторонниками "Грузинской мечты" и протестующими сотрудники штаба Кахи Каладзе начали бросали в протестующих бутылками, наполненными водой. Среди пострадавших оказалась активистка Лорена Берия, ей брошенная бутылка попала в глаз. Возле избирательного штаба “Грузинской мечты” также пострадала мать девяти детей, исследовательница SovLab Русико Кобахидзе, а журналистку Мариам Никурадзе облили водой.

Полицейские, прибыв на место, начали оттеснять протестующих от штаба, при этом сторонники правящей партии сами со своей стороны прорывали кордон полиции, чтобы напасть на протестующих. Один из них ударил женщину по лицу, следует из видеозаписей.

“Полиция предпочла не унять / успокоить / арестовать самых агрессивных сотрудников избирательного штаба Кахи Каладзе, а оттеснить протестующих, которых при этом преследуют сотрудники “Грузинской мечты (...) Возле избирательного штаба Кахи Каладзе и филармонии пострадали журналисты, им оказывают медицинскую помощь сами участники протеста”, - пишет Tbilisi_life.

МВД Грузии после противостояния на проспекте Меликишвили призвало протестующих “подчиняться законным требованиям полиции и не допускать искусственной эскалации ситуации”. Позднее ведомство заявило, что по факту этого противостояния возбуждено уголовное дело по статье о групповом насилии (часть 1 статьи 126 УК Грузии). По данным протестующих, непосредственно на месте событий полицейские никого не задержали.

