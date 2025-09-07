Ливень не сорвал акцию протеста у парламента Грузии

Активисты в 284-й день проевропейских протестов заблокировали движение по проспекту Руставели у парламента Грузии. Несмотря на начавшийся ливень, активисты остались на месте.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября, на 283-й день ежедневных протестов, участники проевропейской акции заблокировали движение по проспекту Руставели.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Сегодня 284-й день ежедневных проевропейских акций, проспект Руставели в центре Тбилиси перекрыт. Требования протестующих неизменны - проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных, передает Publika.

В Тбилиси страшный ливень. Руставели перекрыт. Люди не расходятся и стоя под зонтиками,поют «ole-ola» (гимн против «Грузинской мечты), передает Tbilisi Life.

Бывший сотрудник Evolution Georgia, Резо Кикнадзе, который на этой неделе приговорен к двум годам тюрьмы за участие в протестной акции, призвал бороться за Антона Чечина:



"Боритесь за Чечина больше всего, не дайте ему почувствовать, что он один. Пишите ему письма, поддерживайте его", - передает его слова "Грузия Online".

"Поддержите их так же, как поддерживаете нас. Диктатура везде диктатура, и борцы с ней везде одинаково ценны. Какой смысл в моей борьбе, если кто-то будет несправедливо принесен в жертву, даже если это гражданин другой страны. Правосудие должно быть одинаковым для всех", - призвал он тех, кто выходит на акции протеста.

2 сентября суд в Тбилиси приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста. После приговора судебные приставы жестко выдворили из здания группу поддержки. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. Новообразование, которое выявлено в головном мозге у Чечина, необходимо исследовать и желательно удалить, заявил допрошенный по делу хирург.

Родители и члены семей заключённых протестующих сегодня раздавали газеты людям в Гори, пишет на своей странице в Instagram* журналистка Мариам Никурадзе.

