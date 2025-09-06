Протестующие заблокировали центр Тбилиси на 283-й день протестов

Участники проевропейской акции заблокировали движение по проспекту Руставели на 283-й день ежедневных протестов.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 282-й день непрерывных протестов провели акцию у предвыборного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси, а затем перекрыли проспект Руставели у парламента. Полиция пригрозила им задержанием, потребовав "в разумное время" освободить проезд.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие сегодня, в 283-й день протестов, собрались у парламента Грузии, заблокировав движение по проспекту Руставели, передает Publika.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил сегодня отсутствие наказания для силовиков, избивавших журналистов на протестах.

«Если нет неоспоримых доказательств, если виновный не идентифицирован, то, естественно, обвинения предъявлены не будут», — сказал Кобахидзе сегодня на пресс-конференции.

По его словам, это значит, что в Грузии «действует высокий правовой стандарт». То, что за решеткой оказались несколько десятков демонстрантов и ни одного полицейского, премьер объяснил разными масштабами. По его словам, в случае сотрудников правоохранительных органов речь идет о «двух-трех случаях» превышения силы, пишет "Новости Грузия".

Отметим, за время проведения проевропейских акций силовики не раз избивали журналистов, зачастую они попадали на видео. Так, несколько журналистов были избиты 2 февраля. 7 декабря 2024 года в Тбилиси группа людей в масках напала на съемочную группу телеканала "Пирвели" - журналистку Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шециреули, которые снимали сюжет об избиениях протестующих. Пострадавшие госпитализированы с сотрясениями мозга, съемочное оборудование было похищено. Основатель телеканала объявил награду в 25 тысяч долларов за информацию о нападавших.

