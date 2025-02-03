Акция протеста в Тбилиси отметилась нападениями на журналистов

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Силовики избили сотрудников ряда грузинских изданий, освещавших акцию протеста у торгового центра "Тбилиси Молл".

Как информировал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси вечером 2 февраля потребовали освободить задержанных на акциях протеста, на место акции протеста было стянуто значительное число силовиков. Позднее демонстранты перекрыли автодорогу, силовики задержали около 30 человек, в больницы попали как минимум пять участников акции. Активисты рассказали, что силовики били задержанных в автозаках.

Коалиция по защите прав СМИ указала властям Грузии на незаконные действия, предпринятые против СМИ во время акции протеста в Тбилиси 2 февраля, а также осудила попытки давления властей на журналистов.

"1 февраля спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили публично напал на независимое интернет-издание Publica после того, как издание опубликовало информацию о запланированной на 2 февраля акции протеста возле торгового центра "Тбилиси Молл". Папуашвили заявил в своем сообщении на Facebook*, что Publica "объявляет" и "рекламирует" уголовные преступления. Он также написал, что посольство ЕС несет ответственность за последствия ранее объявленных уголовных преступлений", которые, по его словам, финансируются изданием Publika", – сказано в заявлении правозащитников, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Коалиция по защите прав СМИ считает, что заявление Папуашвили является очередной попыткой вмешательства в редакционную политику независимых СМИ и направлено на ограничение их деятельности.

Во время акции протеста в Тбилиси 2 февраля силовики мешали работе журналистов и оскорбляли их. Полиция незаконно воспрепятствовала работе сотрудников издания "Апрель" Вахо Карели и Нате Уридия. Применила насилие к журналистке Дее Мамисейшвили. Оператор телеканала "Пирвели" Нико Кокая получил травмы, освещая незаконное задержание – он был доставлен в больницу. Полицейские также попытались применить силу к членам съемочной группы телеканала "Пирвели", сообщил телеканал, перевод репортажа которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Замначальника главного управления уголовного розыска Мирза Кезевадзе отобрал телефон у журналиста телеканала "Пирвели" и повредил его. У журналиста телеканала "Формула" силовики пытались отобрать микрофон. Также полицейские избили журналистку MediaChecker Нинию Какабадзе, сказано в сообщении.

Силу к демонстрантам, по словам активистов, применяли подчиненные начальника управления специальных операций Звиада Харазишвили. В частности, они попытались отобрать микрофон у журналиста "Формулы", избиению подверглось несколько демонстрантов. На одном из видео, которое было снято на месте акции протеста, видно, как Харазишвили бьет ногой человека, рассказал в эфире телеканала "Пирвели" адвокат Михалис Иремадзе, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" призвала генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили возбудить уголовное дело в отношении Звиада Харазишвили, приостановить его полномочия и обеспечить эффективное расследование этого дела.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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