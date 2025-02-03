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03:39, 3 февраля 2025

Активисты рассказали о жестких задержаниях на акции протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики, оттесняя протестующих, перегородивших автодорогу в Тбилиси, выхватывали из толпы активистов и били их в автозаках, некоторые из участников акции теряли сознание в давке.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 февраля перед торговым центром "Тбилиси молл" несколько сотен человек потребовало освободить задержанных на акциях протеста. К торговому центру было стянуто значительное число силовиков. Позднее число протестующих выросло, и они перекрыли автодорогу на выезде из Тбилиси. Силовики задержали не менее четырех участников акции, среди задержанных политик Ника Мелия.

На акции протеста в Тбилиси, которая завершилась около полуночи со 2 на 3 февраля, помимо Ники Мелии и Георгия Барамидзе, были также задержаны Гиги Угулава и Тенгиз Тевдадзе. Позже их отпустили.

Блогер Мария Эксер называет имена 14 задержанных активистов - Димитри Бидзинашвили, Гиорги Киртадзе, Николоз Кутубидзе, Иракли Табатадзе, Гуга Капанадзе, Мари Капанадзе, Константинэ Коберидзе, Николоз Гвелукашвили (16-летний подросток), Сандро Чапидзе, Бадри Григалашвили, Иракли Вачиберидзе, Давит Кикалишвили, Иракли Вешагуридзе. Фамилии остальных задержанных уточняются. 

В первые минуты акции, когда протестующие пытались перекрыть дорогу, полицейские патрульной службы и криминальной полиции пытались начать задержания, но политики Гиги Угулава, Зура Джапаридзе, Ника Мелия и Георгий Вашадзе смогли убедить полицейских не начинать задержания, после чего митингующие вышли на проезжую часть, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

Проезд по дороге был перекрыт почти 40 минут. Спустя пять минут после начала шествия был задержан один из активистов. Затем к полицейским подключился спецназ. Бойцы спецназа начали оттеснять людей вверх по шоссе. Люди не успевали реагировать на толчки, одна женщина упала, ее пришлось отпаивать водой, что заставило спецназовцев на время остановиться. 

Затем они вновь продолжили оттеснять людей в том месте, где находится въезд в город, люди вынуждены были перекрыть проезд автомобилям на въезде. В это время полицейские задержали Нику Мелию, заломив ему руки за спину.

После Мелии силовики пытались арестовать еще двоих активистов, один из них потерял сознание. Блогер Шмаги Самхарадзе рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был свидетелем этого инцидента. "Мы стояли на тротуаре, за которым находится крутой земляной склон высотой метров в пять-семь. То есть, мы были прижаты к земляной стене. Полиция то стояла тесной стеной, вжимая нас глубже в тротуар, как вдруг к нам хлынули несколько полицейских, которые выдернули несколько человек. Люди пытались отбить всех трех, но двоих полицейские очень умело, сильной хваткой выдернули их из рук протестующих, а третьего толпа все-таки вырвала из их рук. Однако полицейские попытались еще раз ухватить этого парня-студента, толкнули его, и он ударился головой о бордюр тротуара и потерял сознание", - рассказал Самхарадзе.

Упавшего медработники уложили в автомобиль скорой помощи. "Пока парень лежал на тротуаре, я видел, как полицейские подвели одного из задержанных к служебному микроавтобусу, усадили этого человека внутрь, и не закрывая дверь, начали бить его по голове, в том числе и ногами", - добавил блогер.

По его словам, действия полиции сильно деморализовали людей. "Лично я почувствовал стыд, что взяли не меня, а этого парня. Кроме того, я не знал, что дальше делать, как помочь ему", - заявил он.

Помимо студента силовики также грубо бросили оземь одну из активистов, которая стояла рядом в Мари Капанадзе. Последнюю также задержали. "Избиения были очень часты - мы видели, как спецназовцы избивали людей, которые уже сидели в автозаках", - сообщил Самхарадзе.

Он, однако, считает, что, несмотря на большое количество задержанных, оппозиция все равно одержала победу. "Пусть не обе полосы - выезд и въезд, но одну из них люди все-таки заблокировали, несмотря на сопротивление полиции. А во время шествия от "Тбилиси Молла" на проспект Руставели почти на пять часов поток движения при въезде в город оказался очень сужен. На некоторых участках по шоссе автомобили могли проехать только по одной из четырех полос, так что акция, в принципе, удалась", - отметил блогер.

Участники акции заявили корреспонденту "Кавказского узла", что намерены продолжить борьбу до тех пор, пока все задержанные и арестованные активисты не будут отпущена и не будут проведены досрочные парламентские выборы.

"Наш протест справедлив, мы требуем освобождения политзаключенных, смены правительства, а также требуем освобождения Мзии Амаглобели, независимого журналиста, которая подверглась уголовному преследованию. В общем требуем освобождения людей, которых запугивает этот режим, и, конечно, новых выборов. Наша дорога - к демократии, к свободе, к Европе. Это тысячелетняя борьба народа Грузии. Здесь собрались простые люди, и мы намерены добиться наших целей", - заявила журналистка и писатель Тамар Дадиани. 

"Сюда пришли все люди, все грузины, у которых есть совесть. Те, кто думает о будущем своей страны, и те, у кого есть любовь к своей стране. И я надеюсь, что наше правительство в скором времени уйдет, прекратятся репрессии, закон освободит наших заключенных, и в скором времени пройдут новые выборы, которые очень необходимы, поскольку голоса на предыдущих выборах были попросту украдены", - сказал житель Тбилиси Гоча.

"Мы продолжим акции. Вы видите, что в последние дни все ужесточается. Смотрите, реально, что происходит. Никого не оставит равнодушным то, что предпринимаются попытки запугать. Произошла невиданная доныне мобилизация сил полиции, они стоят в несколько рядов, они предупреждают, что перекрытие трассы - это нарушение уголовного кодекса. Однако, посмотрим, что будет дальше. Я не думаю, что их действия приведут к результатам. Вместе мы победим", - заявил житель Тбилиси Темур Папаскири.

Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

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