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00:49, 3 февраля 2025

Минимум пять активистов госпитализированы после избиения в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больницы Грузии попали минимум пять человек, которые были избиты на акции протеста в Тбилиси или после задержания. Политик Ника Мелия, которого освободили после задержания, сообщил, что силовик ударил его, скованного наручниками, ногой. Всего на акциях арестовано около 30 человек.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 февраля перед торговым центром "Тбилиси молл" несколько сотен человек потребовало освободить задержанных на акциях протеста. К торговому центру было стянуто значительное число силовиков. Позднее число протестующих выросло, и они перекрыли автодорогу на выезде из Тбилиси. Силовики задержали не менее четырех участников акции, среди задержанных политик Ника Мелия.

Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" коалиции "За перемены" Ника Мелия освобожден из-под ареста. Он заявил после выхода из полицейского участка, что один из силовиков ударил его, пишет телеграм-канал Tbilisi life.

"Я много раз был задержан, ни никогда не сталкивался с противостоянием с полицейским после задержания, сегодня (2 февраля) это произошло. Я сидел на стуле в наручниках, а заместитель начальника управления Исани-Самгори [...] ударил меня ногой", - заявил Мелия, добавив, что имеется видеозапись инцидента.

Три участника акции были госпитализированы в больницу Ингороква с одинаковым предварительным диагнозом "сотрясение мозга". Они утверждают, что после ареста их били по голове. Всего в клиниках, по предварительной информации, пять человек.

Также протестующие сообщают, что, по их данным, арестовано уже около 30 человек.

"Ассоциация молодых юристов" обратилась к Генеральной прокуратуре Грузии с просьбой начать уголовное преследование главы спецназа Звиада Харазишвили и приостановить его полномочия. Организация утверждает, что он непосредственно участвовал в применении насилия в отношении задержанных на акции.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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