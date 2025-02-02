Акция протеста в Тбилиси обернулась задержаниями

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Силовики задержали не менее четырех участников акции протеста, перекрывших движение по автодороге в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", сегодня перед торговым центром "Тбилиси молл" несколько сотен человек потребовали освободить задержанных на акциях протеста. К торговому центру было стянуто значительное число силовиков. Позднее число протестующих выросло, и они перекрыли автодорогу на выезде из Тбилиси.

Сегодня активисты анонсировали акцию протеста, планируя перекрыть выезд из Тбилиси около торгового центра на аллее Агмашенебели. МВД в связи с этим выступило с предостережением о недопустимости нарушения закона.

Полицейские начали задерживать протестующих во время их шествия вдоль аллеи Агмашенебели. Так, одного из участников акции силовики схватили и поволокли вдоль трассы к автомобилю патрульной службы. Несмотря на попытки протестующих освободить этого человека, его посадили в служебный автомобиль и увезли.

Во время столкновения с протестующими полицейские задержали еще двух человек. Также задержан политик Ника Мелия. Ещё один участник акции потерял сознание, и его увезли на автомобиле скорой помощи. Таким образом, силовики задержали по меньшей мере четырех человек.

По состоянию на 19.14 мск акция протеста перед зданием "Тбилиси молл" завершилась, люди идут шествием к проспекту Руставели. В ходе акции протеста протестующие в течение часа держали перекрытым выезд из Тбилиси и в течение получаса - въезд, отделенный от выезда зеленой полосой.

"Я думаю, что это наша победа. Хотя нам не удалось блокировать всю полосу, тем не менее мы смогли удержать хотя бы половину. Так что да, сегодня был такой успех", сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент Деметрэ. "Это победа народа, народ всегда будет побеждать", - согласился житель Тбилиси Антони.

Колонна протестующих, растянувшись более чем на километр, движется по аллее Агмашенебели в сторону центра Тбилиси. Полицейские выстроились в шеренги, разделив проезжую часть и выделив крайнюю правую часть дорожного полотна для прохода протестующих, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Среди задержанных оказался активист Дмитрий Бидзинашвили, сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно телесюжету, полицейские силой повалили Бидзинашвили на землю и поместили в машину для задержанных. Кроме того, оператору телеканала «Пирвели» Нико Кокая, находившемуся на месте акции протеста возле торгового центра «Тбилиси Молл», потребовалась медицинская помощь. По данным телеканала, Кокая получил удар ногой в живот, врач Софо Джапаридзе попыталась оказать ему медицинскую помощь.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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