Протестующие перекрыли автодорогу в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста, требующие освободить журналистку Мзию Амаглобели и других задержанных, заблокировали движение по автодороге в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", перед торговым центром "Тбилиси молл" несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку основателя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели и других людей, арестованных и задержанных в связи с протестами против правительства. К торговому центру было стянуто значительное число силовиков.

Сегодня активисты анонсировали акцию протеста, планируя перекрыть выезд из Тбилиси около торгового центра на аллее Агмашенебели. МВД в связи с этим выступило с предостережением о недопустимости нарушения закона.

Протестующие перекрыли трассу около торгового центра, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на месте событий.

Перед этим число протестующих около "Тбилиси молл" значительно увеличилось: если в начале акции число полицейских превосходило число митингующих, то к 17 часам (16 мск) число протестующих превысило число силовиков.

Среди протестующих корреспондент "Кавказского узла" заметил политиков Георгия Барамидзе и Нику Селия, однако они, не являясь организаторами мероприятия, стояли вместе с остальными людьми в толпе.

Участница митинга Саломе призналась, что испытывает двоякие чувства. "С одной стороны, очень тяжело из-за того, что многие люди задержаны, арестованы, и такая атмосфера страха. А с другой стороны, мне очень радостно, потому что нашими усилиями мы скоро избавим Грузию от этого пророссийского правительства, и страна снова станет свободной", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"У нас нет другого выхода, кроме как стоять здесь, мы не можем отступить ни на шаг. Нынешнее правительство только ухудшает и ухудшает ситуацию... Всё дальше мы от демократии, от свободы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка, другая участница акции.

Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.