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11:17, 2 февраля 2025

Двое активистов и журналист задержаны в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Грузии задержали за неподчинение полиции активистов Даниэла Булкашвили и Исако Девидзе, а также журналиста Мириана Берулаву.

По данным МВД Грузии, активист Даниэл Булкашвили задержан за неподчинение полиции.

По словам адвоката, активиста Исако Девидзе был избит силовиками. В изоляторе он объявил голодовку. Также полиция задержала журналиста Мириана Берулаву, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi Life.

Адвокат Берулавы Валерий Тевдорадзе отметил, что его подзащитного задержали после того, как он сказал фразу: "Я не доверяю системе", сообщило издание Tabula.ge.

В доме активиста Исако Девидзе силовики провели обыск, он также задержан за неподчинение полиции.

Ранее, 1 февраля, активистка Нэнси Воланд написала на своей странице в соцсети, что к ней домой приехала полиция. Силовики пригрозили, что силой ворвутся в квартиру и проведут обыск, если Воланд откажется впустить их добровольно. Через некоторое время схожую информацию распространил еще один активист – Илья Глонти.

Активисты заявили, что сегодня в 16.00 в знак протеста перекроют выезд из Тбилиси около "Сити Молл" на аллее Агмашенебели. МВД Грузии в связи с этим выступило с предостережением о недопустимости нарушения закона. "Призываем организаторов и участников собрания воздержаться от противоправных действий и выразить свой протест в рамках, установленных законодательством Грузии. В противном случае полиция примет все соответствующие закону меры", – заявило ведомство, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 30 января, на 64-й день ежедневных протестов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси прошли марши и акции протеста. Их участники потребовали освобождить политзаключенных, в том числе основательницу изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели. В Батуми протестующие установили палатки у здания Конституционного суда.

Близкие Амаглобели рассказали, что из-за голодовки у нее ухудшилось состояние здоровья.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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