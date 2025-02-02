Близкие Амаглобели заявили об ухудшении ее самочувствия

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На третью неделю голодовки у арестованной основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели наблюдается утомляемость и замедление двигательной активности.

Как информировал "Кавказский узел", основатель "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против ее уголовного преследования и ареста. Ранее омбудсмен Грузии сообщил, что Амаглобели чувствует себя удовлетворительно, ее состояние контролируют врачи. 30 января активисты провели в Грузии акции протеста с требованием освободить политзаключенных, в том числе Мзию Амаглобели.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

На третью наделю голодовки у Мзии Амаглобели ухудшилось самочувствие, сообщила 1 января в эфире телеканала "Формула" ее племянница, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Амаглобели похудела, однако не просит помощи врачей, сообщила ее адвокат Майя Мцариашвили. "Она двигается медленно, она утомлена. Она очень беспокоится, что ей уделяет большое внимание. Каждый раз она говорит нам, что не является главной темой, что ей уделяется слишком много внимания", – сказала в эфире телеканала "Мтавари архи" адвокат, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной стал плакат с призывом к забастовке. Она была освобождена через два часа, но сразу задержана повторно. Журналистка пояснила представителю омбудсмена, что, когда ее освободили после первого задержания, она оказалась в давке, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. В тот же день проправительственный телеканал "Имеди" опубликовал на своей странице в Facebook* запись без звука, из которой следует, что журналистка вначале удержала Дгебуадзе за куртку, а потом дала пощечину.

13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. 14 января суд отправил журналистку под арест. Амаглобели рассказала правозащитникам, что в участке ее оскорбляли сотрудники, Дгебуадзе обругал ее матом и плюнул в лицо, попытался применить к ней физическую силу, но другие сотрудники полиции остановили его. В течение трех часов после второго ареста ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом и связываться с адвокатом, сообщило JamNews со ссылкой на НПО "Ассоциация молодых юристов".

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