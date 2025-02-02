Участники митинга в Тбилиси призвали освободить Амаглобели

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Несколько сотен человек на митинге в Тбилиси потребовали освободить журналистку Мзию Амаглобели и других задержанных на акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", активисты сегодня анонсировали акцию протеста, планируя перекрыть выезд из Тбилиси около торгового центра на аллее Агмашенебели. МВД в связи с этим выступило с предостережением о недопустимости нарушения закона.

Сегодня перед торговым центром "Тбилиси молл" несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку журналистки Мзии Амаглобели и других людей, арестованных и задержанных в связи с протестами против правительства.

Собравшиеся скандируют "Долой олигархию, нет мира без справедливости". Вокруг них, по всему периметру торгового центра, собрались полицейские в масках, при этом протестующие не заявляли об отказе от намерения перекрыть трассу, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Она была освобождена через два часа, но сразу задержана повторно: когда ее освободили после первого задержания, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, ударила рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. 14 января суд отправил ее под арест.

Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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