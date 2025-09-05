Полиция потребовала от демонстрантов освободить проезжую часть проспекта Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 282-й день непрерывных протестов провели акцию у предвыборного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси, а затем перекрыли проспект Руставели у парламента. Полиция пригрозила им задержанием, потребовав "в разумное время" освободить проезд".

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября, в 280-й день ежедневных протестов участники проевропейских акций перекрыли движение у избирательного штаба Кахи Каладзе, который выдвинут "Грузинской мечтой" в мэры Тбилиси, а затем прошли маршем до парламента Грузии, где также заблокировали движение. В тот же день был освобожден из зала суда участник протестов Ника Кация, который обвинялся в хранении наркотиков, но был оправдан.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Ежевечерней акции протеста у здания парламента Грузии сегодня предшествовала акция у предвыборного штаба “Грузинской мечты” на проспекте Меликишвили. Активисты пришли туда с плакатами и скандировали лозунги, у штаба их встретили представители молодежной организации “Грузинской мечты”. Между сторонниками правящей партии и оппозиционерами произошло физическое противостояние, на месте было мобилизовано большое количество полицейских, передает “Интерпрессньюс”.

С проспекта Меликишвили протестующие отправились шествием к парламенту, где в 282-й день перекрыли движение по проспекту Руставели с неизменными требованиями об освобождении всех арестованных демонстрантов. При этом полицейские пригрозили собравшимся у парламента задержаниями, заявив, что “дают разумное время” активистам на расчистку проезжей части для восстановления движения, передает Publika.

На акции у парламента выступил журналист Ника Кация, освобожденный 3 сентября. Он призвал продолжить борьбу за освобождение всех политзаключенных.

“Нас объединяет идея спасения страны и светлого будущего. Когда коллеги спрашивают меня, что я сделаю для остальных заключенных, у меня есть однозначный ответ. Что бы сделали эти парни и две женщины, которые сейчас в заключении, если бы их освободили раньше меня? Я точно знаю, что они продолжили бы бороться, преданно, самоотверженно и принципиально. Я не остановлюсь, как и вы. Давайте помнить, что нам есть кого терять: Мзию Амаглобели, Нино Даташвили и всех парней…”, - заявил он, обращаясь к собравшимся.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.