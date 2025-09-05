×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:13, 5 сентября 2025

Полиция потребовала от демонстрантов освободить проезжую часть проспекта Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 282-й день непрерывных протестов провели акцию у предвыборного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси, а затем перекрыли проспект Руставели у парламента. Полиция пригрозила им задержанием, потребовав "в разумное время" освободить проезд". 

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября, в 280-й день ежедневных протестов участники проевропейских акций перекрыли движение у избирательного штаба Кахи Каладзе, который выдвинут "Грузинской мечтой" в мэры Тбилиси, а затем прошли маршем до парламента Грузии, где также заблокировали движение. В тот же день был освобожден из зала суда участник протестов Ника Кация, который обвинялся в хранении наркотиков, но был оправдан. 

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Ежевечерней акции протеста у здания парламента Грузии сегодня предшествовала акция у предвыборного штаба “Грузинской мечты” на проспекте Меликишвили. Активисты пришли туда с плакатами и скандировали лозунги, у штаба их встретили представители молодежной организации “Грузинской мечты”. Между сторонниками правящей партии и оппозиционерами произошло физическое противостояние, на месте было мобилизовано большое количество полицейских, передает “Интерпрессньюс”. 

С проспекта Меликишвили протестующие отправились шествием к парламенту, где в 282-й день перекрыли движение по проспекту Руставели с неизменными требованиями об освобождении всех арестованных демонстрантов. При этом полицейские пригрозили собравшимся у парламента задержаниями, заявив, что “дают разумное время” активистам на расчистку проезжей части для восстановления движения, передает Publika. 

На акции у парламента выступил журналист Ника Кация, освобожденный 3 сентября. Он призвал продолжить борьбу за освобождение всех политзаключенных. 

“Нас объединяет идея спасения страны и светлого будущего. Когда коллеги спрашивают меня, что я сделаю для остальных заключенных, у меня есть однозначный ответ. Что бы сделали эти парни и две женщины, которые сейчас в заключении, если бы их освободили раньше меня? Я точно знаю, что они продолжили бы бороться, преданно, самоотверженно и принципиально. Я не остановлюсь, как и вы. Давайте помнить, что нам есть кого терять: Мзию Амаглобели, Нино Даташвили и всех парней…”, - заявил он, обращаясь к собравшимся.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Алби Кордзая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/168891-albi-kordzaia-obviniaemoi-v-oskorblenii-tei-tsulukiani-naznacheno-10-sutok-administrativnogo-aresta/
16:47, 5 сентября 2025
Грузинская активистка Алби Кордзая в третий раз приговорена к аресту
Мамука Хазарадзе (слева) и Бадри Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/
09:58, 5 сентября 2025
Кавелашвили помиловал двух оппозиционных политиков
21:59, 4 сентября 2025
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются более девяти месяцев подряд
20:54, 4 сентября 2025
Адвокаты Мзии Амаглобели подали апелляцию в суд
Акция протеста в Тбилиси. 2 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/41819
18:48, 4 сентября 2025
Суд в Тбилиси оштрафовал трех участников протестной акции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Нападение на жителя Сабновы. Кадр видео с камер наблюдения, опубликованного в сообществе lifedagestan / Instagram*
05 сентября 2025, 21:09
Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на жителя Сабновы

Алби Кордзая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/168891-albi-kordzaia-obviniaemoi-v-oskorblenii-tei-tsulukiani-naznacheno-10-sutok-administrativnogo-aresta/
05 сентября 2025, 16:47
Грузинская активистка Алби Кордзая в третий раз приговорена к аресту

Железная дорога. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
05 сентября 2025, 12:55
В Краснодаре арестован подросток по делу о поджогах на железной дороге

БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05 сентября 2025, 08:59
Военные насчитали 13 сбитых беспилотников в Ростовской области

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше