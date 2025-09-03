Участники ежедневных протестов на 280-й день акции дважды перекрыли дороги в Тбилиси

В 280-й день ежедневных протестов участники проевропейских акций перекрыли движение у избирательного штаба Кахи Каладзе, который выдвинут "Грузинской мечтой" в мэры Тбилиси, а затем прошли маршем до парламента Грузии, где также заблокировали движение.

Как писал "Кавказский узел", на 279-й день протестов, 2 сентября, у здания парламента были задержаны 23 протестующих. Они собрались на проспекте Руставели во время пленарного заседания парламента, где было представлено заключение временной следственной комиссии о предпосылках Пятидневной войны 2008 года.

Партия "Гирчи" выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Яго Хвичию, ранее партия "Консерваторы для Грузии" предложила кандидатуру Зураба Махарадзе. Также выдвинуты кандидатуры действующего главы города Кахи Каладзе, представляющего партию власти, и кандидата от оппозиции Ираклия Купрадзе.

На проспекте Меликишвили, где сегодня открылся предвыборный штаб кандидата "Грузинской мечты" в мэры Тбилиси Кахи Каладзе, прошла акция протеста. Собравшиеся скандировали: "Рабы, рабы!". Протестующие также встретили выкриками премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Сотрудники патрульной полиции выставили кордон, поэтому у участников акции не было возможности подойти прямо к штабу, однако участники акции перекрыли проспект Мелекишвили. После окончания мероприятия на фоне акции протеста пришлось выходить премьер-министру Ираклию Кобахидзе, мэру Тбилиси Кахе Каладзе, председателю парламента Шалве Папуашвили, депутатам и министрам, сообщило "Интерпрессньюс".

У здания штаба возникали потасовки между сотрудниками полиции и протестующими, сообщила Publika.

По окончании акции в сопровождением большого числа сотрудников полиции протестующие направились к парламенту Грузии на проспект Руставели, который заблокировали на 280-й день ежедневных протестов, передает агентство.

На фоне жестких приговоров участникам протестных акций, которые вынесены в последние два дня, на акции у штаба Кахи Каладзе и на проспекте Руставели собралось большое число протестующих, передает Tbilisi Life.

3 сентября Тбилисский горсуд приговорил 11 человек, в том числе актера Андро Чичинадзе, комика Онисе Цхададзе и двух граждан Украины - Руслана Сивакова и Сергея Кухарчука, к двум годам заключения по статье об участии в беспорядках. К аналогичному сроку приговорен и Саба Схвитаридзе по обвинению в нападении на полицейского. 2 сентября восемь участников протестов получили сроки от двух до двух с половиной лет, а россиянин Антон Чечин был приговорен к 8,5 года лишения свободы по делу о наркотиках.

Сегодня также был озвучен приговор участнику проевропейских акций Нике Кации, обвиняемому в хранении наркотиков в крупном размере, он оправдан. Подсудимый был освобождён из зала суда, пишет агентство "Новости Грузия".

Прокуратура Грузии обжалует решение Тбилисского городского суда, признавшего невиновным Нику Кация, привело сообщение ведомства "Интерпрессньюс".

Напомним, в декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 6 августа суд признал его невиновным и освободил из-под стражи. 15 августа суд признал невиновным и освободил Тедо Абрамова, также обвиненного в декабре в наркопреступлении и отрицавшего вину.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

