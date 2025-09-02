×

Кавказский узел

20:57, 2 сентября 2025

Более 20 протестующих задержаны на проспекте Руставели в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 23 активистов, выступивших против заявлений Теи Цулукиани о войне 2008 года, задержаны у здания парламента в Тбилиси. Движение по проспекту Руставели перекрыто в 279-й день подряд. 

Как писал "Кавказский узел", во время сегодняшнего пленарного заседания парламента, где было представлено заключение временной следственной комиссии о предпосылках Пятидневной войны" 2008 года, протестующие собрались на проспекте Руставели, не менее 16 человек были задержаны

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии. По обвинению в невыполнении требования комиссии были осуждены восемь оппозиционеров: руководители партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия, Ника Мелия и Ираклий Окруашвили. 

Не менее 23 человек были арестованы на проспекте Руставели в ходе акции протеста против заявлений Теи Цулукиани о войне 2008 года, половину задержанных составляют женщины, пишет информагентство “Новости Грузия”. 

Движение по проспекту сегодня, на 279-й день непрерывных протестов, вновь было перекрыто, хотя сегодня оппозиционеры собрались у парламента раньше обычного. Проспект Руставели они перекрыли в двух местах, у театра Руставели и у здания парламента. На проезжую часть проспекта протестующие нанесли краской граффити “Россия начала войну”, передает Publika. 

Акция продолжается: часть собравшихся на Руставели граждан ранее переместилась к Дому юстиции, куда было стянуто большое количество полицейских, позже люди от дома юстиции направились к офису "Грузинской мечты", а затем шествием вернулись на акцию у парламента, сообщает Telegram-канал Tbilisi_life. 

“Адвокаты, сидя на перекрытом проспекте Руставели, обзванивают изоляторы и разыскивают более 20 задержанных”, - говорится в публикации. По данным адвокатов, задержанных развезли как минимум по четырем изоляторам - в Ахалцихе, Дигоми, Гори и Захеси. В первый из них уже прибыли адвокаты, в  Дигоми и Захеси также направляются адвокаты от неправительственных организаций.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

