На акции в Тбилиси задержаны 16 человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Параллельно пленарному заседанию, проходящему в парламенте Грузии, участники акции протестовали против заключения временной следственной комиссии по вопросу, связанному с августовской войной 2008 года.

"В связи с продолжающейся демонстрацией на проспекте Руставели для обеспечения общественного порядка мобилизованы сотрудники МВД. Несмотря на неоднократные призывы сотрудников МВД к участникам демонстрации не нарушать движение транспорта, они не подчинились законному требованию полиции. На основании вышеизложенного полиция задержала 16 человек в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях", - информирует пресс-служба МВД Грузии 2 сентября.

Первоначально митингующие проводили акцию за зданием парламента, после чего переместились к боковому входу в парламент, на улицу 9 апреля. В адрес депутатов, выходящих из законодательного органа, звучали крики: «Рабы», «Предатели родины». Они также пытались перекрыть дорогу, но полиция на месте не позволила им этого сделать. Затем протестующие, которых значительно меньше, чем мобилизованной полиции отправились перекрывать Руставели, но полиция заблокировала дорогу сама, сообщает Telegram - канал "Tbilisi life".

По обвинению в невыполнении требования парламентской временной следственной комиссии были осуждены восемь оппозиционеров: руководители партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия, Ника Мелия и Ираклий Окруашвили.

Напомним, что в феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Тбилиси признал восьмерых участников протестов виновными в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок и приговорил к срокам от двух до двух с половиной лет заключения. Саломе Зурабишвили назвала приговор политически мотивированным.