17:57, 3 сентября 2025

Двенадцать участников протестов осуждены в Тбилиси

Осужденные в зале суда. 3 сентября 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/publika.ge принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил 11 человек, в том числе актера Андро Чичинадзе, комика Онисе Цхададзе и двух граждан Украины - Руслана Сивакова и Сергея Кухарчука, к двум годам заключения по статье об участии в беспорядках. К аналогичному сроку приговорен и Саба Схвитаридзе по обвинению в нападении на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля Тбилисский горсуд начал рассматривать дело 11 человек, задержанных на месте акций протеста. Обвиняемые – актер Андро Чичинадзе, стендапер Онисе Цхададзе, а также Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Валери Тетрешвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе, Руслан Сиваков и Сергей Кухарчук – не признали вину и настаивают, что не были знакомы между собой до ареста по делу о групповом насилии на протестных акциях (часть 2 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до шести лет лишения свободы). 1 августа суд оставил их под стражей.

11 человек, задержанных по обвинению в участии в организованном групповом насилии, суд приговорил к двум годам заключения, пишет "Интерпрессньюс".

Изначально предъявлялось обвинение по более тяжелой статье, об организованном насилии. Но суд изменил квалификацию на статью 226 УК Грузии «Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них», сообщило агентство.

Осуждены 21-летний будущий психолог Лука Джабуа, 26-летний сотрудник "Evolution Georgia Реваз" (Резо) Кикнадзе, 27-летний сварщик, гражданин Украины Руслан Сиваков, 27-летний администратор в гостинице Гудаури Валери Тетрашвили, 27-летний сварщик, гражданин Украины Сергей Кухарчук, 28-летний комик/стендапер Онисе Цхададзе, 29-летний актер Андро Чичинадзе, 30-летний врач, пластический хирург, Иракли Керашвили, 34-летний историк Гурам Мирцхулава, 50-летний водитель такси Джано Арчаиа, 54-летний водитель такси Гиорги Теришвили, передает Tbilisi Life.

На заседание собралось множество людей, в том числе у здания суда. На выходе из зала суда стояли около 10 силовиков, которые сразу после оглашения приговора стали выводить людей из зала, не дав родным пообщаться с осужденными даже пары минут, говорится в публикации.

Сегодня утром ещё одного участника проевропейских акций, члена партии "Ахали" Сабу Схвитаридзе, признали виновным по статье 120 УК («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и приговорили его к двум годам тюрьмы, сообщило агентство "Новости Грузия".

"Вы даёте мне силу бороться, силу оставаться непреклонным, даже если бороться придётся из-за решётки… Я не собираюсь преклоняться перед режимом, прошу вас быть сильными", - заявил он в заключительном слове. 

Схвитаридзе был задержан 5 декабря 2024 года по обвинению в нападении на сотрудника полиции Мириана Кавтарадзе. Изначально прокуратура предъявляла обвинение по более тяжкой статье: нанесение «ущерба здоровью полицейского при исполнении служебных обязанностей», от 7 до 11 лет лишения свободы. Но дело было переквалифицировано: защита доказала, что активист не знал, что речь идет о сотруднике МВД, так как тот не был одет в полицейскую форму. 

Напомним, 2 сентября суд в Тбилиси признал восьмерых участников протестов виновными в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок, и приговорил к срокам от двух до двух с половиной лет заключения. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала приговор политически мотивированным.

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

