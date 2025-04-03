ЕСПЧ начал рассматривать жалобу Андро Чичинадзе

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Суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу актера Андро Чичинадзе, арестованного по обвинению в насилии на акциях протеста. В то же время дело Чичинадзе и еще десяти сторонников евроинтеграции начал рассматривать Тбилисский горсуд.

Как писал "Кавказский узел", актер Андро Чичинадзе - один из обвиняемых по делу о насилии на протестных акциях, с начала декабря в Тбилиси по этому обвинению было арестовано не менее 19 человек. Правозащитники считают обвинение сфальсифицированным, а само дело - попыткой властей запугать гражданское общество. Обвиняемым сторонникам евроинтеграции не вменяются действия, которые описывали потерпевшие силовики, указывали они.

Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвинены в организации и руководстве групповым насилием (часть 1 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до девяти лет лишения свободы). Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили, Георгий Горгадзе, Инсаф (также упоминался в публикациях СМИ как Ильсам) Алиев, Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Руслан Сиваков, Валерий Тетрашвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе и Сергей Кухарчук обвинены в участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до шести лет лишения свободы).

Тбилисский городской суд 2 апреля начал рассматривать по существу дело 11 задержанных участников акций протеста. Обвиняемые Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Валери Тетрешвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе, Руслан Сиваков и Сергей Кухарчук не признали своей вины и настаивают, что не были знакомы между собой до ареста по обвинению в групповом насилии.

Родственников и близких обвиняемых не пустили в зал суда. Ранее им также отказывали в праве присутствовать на заседаниях, и судья удалила с процесса обвиняемого Кикнадзе, который выразил протест против решения закрыть процесс, сообщило издание Publika.ge.

Судья вскоре после начала заседания объявила о необходимости изучить объемное дело и отложила слушания до 24 апреля.

Европейский суд по правам человека принял жалобу Андро Чичинадзе и приступил к ее рассмотрению, сообщил 2 апреля Telegram-канал Tbilisi life со ссылкой на журналистку, основательницу благотворительного фонда Нануку Жоржолиани.

Адвокаты актера оспаривают законность применения к Чичинадзе ареста в качестве меры пресечения. Содержание его, как и других обвиняемых по этому делу, под стражей защита неоднократно называла безосновательным. "Нет никаких оснований, которые могли бы оправдать заключение Андро Чичинадзе и других лиц, обвиненных вместе с ним", - цитировало слова адвокатов 24 февраля издание “Грузия Онлайн”.

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