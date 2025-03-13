Правозащитники назвали искусственными доказательства по делу грузинских оппозиционеров

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Сторонникам евроинтеграции, обвиняемым в причастности к насилию на акциях протеста в Тбилиси, не вменяются действия, которые описывали потерпевшие силовики. Цель процесса - запугать гражданское общество, чтобы люди опасались участвовать в протестах, считают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", с начала декабря в Тбилиси не менее 19 человек были арестованы по делу о насилии на протестных акциях. Все обвиняемые - участники акций протеста, задержанные в разное время. Судья решил закрыть процесс 5 марта в связи с тем, что присутствующие в зале эмоционально реагировали на происходящее. Правозащитники раскритиковали это решение.

Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвинены в организации и руководстве групповым насилием (часть 1 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до девяти лет лишения свободы). Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили, Георгий Горгадзе, Инсаф (также упоминался в публикациях СМИ как Ильсам) Алиев, Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Руслан Сиваков, Валерий Тетрашвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе и Сергей Кухарчук обвинены в участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до шести лет лишения свободы).

Тбилисский городской суд начал рассмотрение по существу дела восьми задержанных сторонников евроинтеграции, обвиняемых в организации насилия: Георгия Горгадзе, Ираклия Миминошвили, Инсафа Алиева, Торнике Гошадзе, Николоза Джавахишвили, Звиада Цецхладзе, Вепхии Касрадзе и Васила Кадзелашвили.

На предварительном заседании 12 марта суд продолжил рассмотрение доказательств против обвиняемых, чтобы принять решение, рассматривать ли дело по существу или прекратить его. Одним из эмоциональных моментов заседания стало предложение выйти замуж, которое сделал Ираклий Миминошвили своей невесте, попросив у судьи слова. Под аплодисменты слушателей судья предложил дать микрофон невесте, если подсудимый хочет услышать ответ.

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия», изучив все 14 томов дела, дала правовую оценку процессу. В материалах дела также представлены документы процессуальных действий по состоянию на 22 января 2025 года.

«Дело против всех восьми обвиняемых создано искусственно и политически мотивировано. Оно направлено на наказание обвиняемых за участие в гражданских протестах, а также на запугивание общества в целом — особенно студенческих групп и молодежи — с целью отбить у них желание участвовать в протестном движении», - указывает НПО.

Правящая партия ведет пропаганду, заявляя, что задержанные планировали организацию насильственных действий. В пропаганде задействованы лояльные к власти телекомпании, правоохранительные органы и суды. В деле отсутствуют фактические доказательства, которые подтверждали бы вину обвиняемых при смене квалификации дела, так как нет связи между совершенными ими действиями и результатом. Также нет доказательств спланированных ими действий. Основное доказательство – аудио- и видеоматериалы, которые были получены с нарушением закона, подчеркивают правозащитники.

Обвиняемые, которым вменяют совместное планирование насильственных действий, познакомились только на скамье подсудимых, а доказательство вины – запись разговора – была обнародована на интернет-ресурсе телекомпании «Имеди», обратил внимание представитель НПО Александр Барамидзе.

«Видно, что эта запись была произведена тайно, а для того, чтобы такие записи проводить тайно должно быть судебное разрешение на это чего в деле нет. Можно предположить, что это записал какой-то агент и передал телекомпании для обнародования, чтобы придать какую-то видимость квази-законности», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

НПО также обращает внимание, что в деле говорится о пострадавших 158 полицейских на акциях протеста с 28 ноября по 27 декабря 2024 года. На 22 января 2025 года потерпевшими признали 31 полицейского, обвиняемыми признаны Васил Кадзелашвили, Вепхия Касрадзе, Звиад Цецхладзе, Ираклий Миминошвили, Георгий Горгадзе, Николоз Джавахишвили, Торнике Гошадзе и Инсаф Алиев.

«Если сравнить протоколы их допросов и обвинительные заключения подсудимых, то окажется, что результате в деле лишь 22 пострадавших сотрудников полиции. Причиненная физическая боль не может быть отнесена ни к одному из подсудимых, поскольку в тех 22 случаях, когда жертвам был причинен вред, подсудимые либо не присутствовали в положенное время в указанном месте, либо присутствовали, но им инкриминируется совершенно другой тип действий», - сообщает НПО.

К примеру, потерпевший Н.М. сообщил, что 28-29 ноября находился на улице Чичинадзе и получил удар камнем, в результате чего потерял сознание. Поскольку было темно, он не видел, кто кинул камень. «В этом исходе нельзя винить никого из обвиняемых, поскольку никто не обвиняется в кидании камней в ту ночь на улице Чичинадзе», - указывает организация.

«Международная прозрачность – Грузия» также обращает внимание, что в качестве доказательства преступлений, якобы совершенных Джавахишвили, Горгадзе, Миминошвили, Алиевым и Гошадзе, использовано письмо от 4 декабря 2024 года старшего оперуполномоченного отдела по расследованию особо важных дел Главного управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции МВД Георгия Джикия начальнику управления Георгию Курдадзе. В этом письме Джикия докладывает своему начальнику о том, что указанные лица появляются в социальных сетях и на интернет-порталах, «где фиксируется их преступная деятельность». В жалобе указаны адреса конкретных сайтов и интернет-страниц, где размещены аудиовизуальные материалы о преступлениях, предположительно совершенных обвиняемыми.

НПО предполагает, что, обвиняя в правонарушении Инсафа Алиева, власти могут дать сигнал национальным меньшинствам, чтобы они не принимали участия в акциях протеста, а арест представителей оппозиционной партии «Лело» Вепхия Касрадзе и Васила Кадзелашвили стало посланием политическим партиям.

Поводом для начала расследования стало заявление письмо начальника оперативно-розыскного отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции МВД Давида Курдованидзе от 3 декабря 2024 года начальнику Главного управления по борьбе с организованной преступностью Давиду Кебурия. Курдованидзе сообщал своему начальнику, что начавшийся 28 ноября митинг у здания парламента принял насильственный характер, что некоторые участники митинга бросают в сторону здания парламента камни, металлические предметы, бутылки, наполненные камнями, пиротехнику, и что «по имеющимся у него данным» насильственные действия «организуют» Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили, а также Звиад Цецхладзе и другие. Они «призывают протестующих к беспорядкам, неподчинению законным требованиям полиции и обучению их изготовлению взрывных и зажигательных устройств, опасных для жизни и здоровья», говорится в документе.

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