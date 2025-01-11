Обвиняемые в насилии на акциях протеста в Грузии оставлены под арестом

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Судья поддержала позицию обвинения и продлила арест 11 грузинских оппозиционеров, в том числе актера Андро Чичинадзе, задержанных в ходе протестов в Тбилиси. Адвокаты указали, что обвиняемые в групповом насилии до ареста не были знакомы.

Как писал "Кавказский узел", актер Андро Чичинадзе и стендапер Онисе Цхададзе оказались в числе задержанных по делу об организации насилия на протестных акциях. Андро Чичинадзе были предъявлены обвинения в участии в групповом насилии. 10 января участники акции около Тбилисского горсуда выступили в поддержку арестованных по делу о насилии на уличных протестах.

7 января заседание суда по делу Чичинадзе, которое было назначено на 16 января, было перенесено на 12 марта. Театр имени Абашидзе отменил спектакли, в которых занят Андро Чичинадзе, и потребовал освободить актера.

Судья Тбилисского городского суда Кетеван Джачвадзе 10 января оставила 11 человек, задержанных в ходе проевропейских митингов, под стражей до 5 марта. Их обвиняют в участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до шести лет лишения свободы). Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Руслан Сиваков, Валерий Тетрашвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе и Сергей Кухарчук не признают обвинений.



По словам адвокатов, они требовали освобождения обвиняемых. В качестве альтернативы предложили суду залог. Адвокат Андро Чичинадзе подал ходатайство об освобождении под залог в размере 1000 лари (около 350 долларов США), адвокат Георгия Теришвили подал ходатайство об освобождении под залог в размере 10 000 лари. Адвокаты сообщили, что обвиняемые ранее не были знакомы, поэтому факт организации группового насилия не может быть подтвержден. Задержаны они были в разное время. Тем не менее, суд решил объединить все случаи в одно производство. Судья удовлетворила ходатайство прокурора и оставила всех под стражей, сообщила телекомпания "Формула".

Книга об абсурдности и о неопределённости вдруг стала реальностью для нас

"Это очень странный процесс, и я не понимаю, что происходит. Теперь я вспомнил, Йозеф К., есть персонаж Кафки, у которого суд, и он не знает, что с ним происходит. Этот роман ("Процесс", - прим. "Кавказского узла") о неопределенности. Эта книга об абсурдности и о неопределённости вдруг стала реальностью для нас", - привело слова Чичинадзе "Мтавари архи".

Члены семей, родственники и друзья задержанных в зале суда с возмущением встретили решение судьи и скандировали: "Рабы". Во дворе суда более шести часов стояли близкие обвиняемых и горожане. Пришел поддержать арестованных и один из крупнейших бизнесменов Грузии - владелец завода "Кока-Кола" Темур Чкония, сообщила телекомпания.

Процесс, который мы видели, это большой спектакль

Торнике Мигинеишвили, адвокат актера Андро Чичинадзе, заявил, что судья пришел в суд с готовым решением. "Иллюзия заключалась в том, что мы ждали решения полчаса или 40 минут, потому что судья уже знал, какое решение он примет, в первую минуту после входа в зал суда. Процесс, который мы видели, это большой спектакль. Эти мальчики обязательно победят, и эти мальчики обязательно получат овации и теплые аплодисменты общественности, когда их правда будет доказана", - сказал Торнике Мигинеишвили.

По словам адвоката, решение будет обжаловано. "Сначала мы подадим апелляцию на внутреннем уровне, а затем дело будет отправлено в Европейский суд по правам человека. Процесс, который мы видели сегодня, был за гранью правовых рамок. В правовом поле была только аргументация, представленная стороной защиты, и ходатайство об отстранении судьи" - сказал Торнике Мигинеишвили в эфире телекомпании "Пирвели".

"Они рабы и абсолютные исполнители", - такими словами отец актера Андро Чичинадзе встретил решение судьи.

На продление ареста 11 участникам акций протеста отреагировала сегодня пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Кетеван Джачвадзе! Позор! Ваше имя никто не забудет! Групповое насилие - это то, чем вы и вся судебная система занимаетесь против каждого гражданина Грузии. Рабство, знайте, заканчивается плохо!" - написала она в соцсети Х.

Суд оправдал ожидания, сказал адвокат Шота Тутберидзе корреспонденту "Кавказского узла". По мнению адвоката, судья Джачвадзе выполнила распоряжение, полученное от "Грузинской мечты". "Судья выступал в роли прокурора", - считает он.

Напомним, 5 января студенты двух тбилисских вузов присоединились к требованиям протестующих освободить Андро Чичинадзе и актера Вепхию Касрадзе, также обвиняемого в участии в групповом насилии.

19 декабря 2024 года Театральный университет опубликовал заявление, в котором выразил солидарность с актерами Андро Чичинадзе и Вепхией Касрадзе, и призвал освободить их.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, 10 января активисты 44-й день подряд вышли на акцию протеста к парламенту Грузии. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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