Студенты потребовали освободить задержанных на акциях протеста в Тбилиси актеров

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Участники акции протеста в Тбилиси демонстративно вышли на улицу в масках, нарушая тем самым введенный недавно запрет. Студенты двух университетов присоединились к требованиям освободить обвиняемых в участии в групповом насилии актеров Андро Чичинадзе и Вепхию Касрадзе.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. Общее число задержанных к 2 декабря достигло 224. Они обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

5 января в центре Тбилиси вновь собрались на протестную акцию горожане. В 39-й вечер протеста эпицентром протеста стал проспект Руставели. Собравшиеся потребовали провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных. Они пообещали бороться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

"Пока мы полностью не достигнем своей цели, мы не сломаемся. Для нас важно, чтобы узники режима были освобождены и были назначены новые выборы. У нас есть маленькие победы на этом пути, но мы не остановимся, пока не отпразднуем полную победу", - заявил в эфире "Формулы" один из протестующих.

Участники акции демонстративно надели медицинские маски, несмотря на то, что, согласно законодательным нововведениям, закрывать лицо запрещено, пишут "Новости-Грузия".

Студенты Свободного университета и Аграрного университета пришли к Театральному университету на проспекте Руставели и выразили солидарность со своими сверстниками, передает "Мтавари архи".

18 декабря студенты Театрального университета в знак протеста заняли вестибюль первого корпуса вуза и потребовали от руководства университета по согласованию с ними сделать заявление солидарности в отношении актера Андро Чичинадзе, обвиняемого в участии в групповом насилии, и всех незаконно арестованных и задержанных.

19 декабря Театральный университет опубликовал заявление, в котором выразил солидарность с актерами Андро Чичинадзе и Вепхией Касрадзе и призвал освободить их из заключения. Актеру Андро Чичинадзе официально предъявлены обвинения по второй части статьи 225 Уголовного кодекса, подразумевающей участие в групповом насилии. Вепхия Касрадзе - отец пятерых детей, актер Цхинвальского театра и ветеран. Ему предъявили обвинения в организации и руководстве групповым насилием. 6 декабря суд избрал меру пресечения – два месяца содержания под стражей.

Певица Лела Цурцумия дала со своей группой благотворительный концерт в "Монохолле", деньги от которого передала в фонд "Нанука". Деньги пойдут на помощь задержанным и арестованным во время акций и членам их семей.

В ресторане "Ороне" прошла благотворительная акция, которую провел музыкант Александре Кордзая. Деньги, полученные в результате проданных билетов, музыкант перевел для защиты задержанных участников протеста.

Акция протеста прошла и у здания "Общественного вещателя". Ее участники потребовали, чтобы телекомпания посвятила эфир обсуждению общественных проблем, а нынешнее руководство канала ушло в отставку. "В целом мы считаем, что "Общественный вещатель" уже много лет не может выполнить обязательства, возложенные на вещателя законом", - заявил участник акции.

Протестующие собрались и в Батуми. "Несмотря на плохую погоду, на улицах Батуми было многолюдно. Сторонники европейского будущего собрались на пересечении улиц у Конституционного суда и Дома правительства. Их главные требования – новые выборы и освобождение политзаключенных. К митингу в Батуми присоединились жители и регионов, и Тбилиси", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Тбилиси Вика.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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