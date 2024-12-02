Общее число задержанных на протестах в Грузии достигло 224

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Полиция признала задержание на акциях протеста 224 человек. Большинство из них подверглось жестокому избиению.

Как информировал "Кавказский узел", бывший глава полиции Грузии Хатия Деканоидзе заявил в соцсети, что силовики сильно устают на круглосуточном дежурстве во время протестов. Оппозиционеры, комментируя его пост, выразили надежду, что инициатива будет в их руках.

Общее число задержанных во время акций протеста в Грузии достигло 224. Они обвиняются в мелком хулиганство и сопротивлении полиции. В отношении трех человек ведется уголовное дело о поджоге парламента, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life со ссылкой на МВД страны.

Как минимум двум участникам акций протеста, которые были задержаны в Тбилиси, грозит до семи лет заключения за нападение на полицейских и повреждение имущества.

По данным правозащитников, в ночь на 2 декабря задержаны более 50 человек, а общее число задержанных на акциях протеста составляет более 250 человек. МВД Грузии заявило, что в ночь на 2 декабря пострадал 21 силовик, а всего за четверо суток акций протеста – 113, отметило в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

У людей, которых были задержаны на акции протеста, а затем водворены в изолятор, серьезные травмы, заявил юрист Ника Симонишвили. "Я встречался с ребятами, задержанными по акциям и жестоко избитыми. У них такие серьезные травмы, что их нельзя было оставить в изоляторе и нужно было отвезти в клинику", – привел его слова сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

После задержания силовики жестоко избивали их. У задержанных разбиты лица, множественные переломы костей (челюстных, височных, переносицы, глазницы), у многих выбиты глаза, отметил Симонишвили.

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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