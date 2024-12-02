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11:20, 2 декабря 2024

Общее число задержанных на протестах в Грузии достигло 224

Акция протеста в Тбилиси. 2 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция признала задержание на акциях протеста 224 человек. Большинство из них подверглось жестокому избиению.

Как информировал "Кавказский узел", бывший глава полиции Грузии Хатия Деканоидзе заявил в соцсети, что силовики сильно устают на круглосуточном дежурстве во время протестов. Оппозиционеры, комментируя его пост, выразили надежду, что инициатива будет в их руках.

Общее число задержанных во время акций протеста в Грузии достигло 224. Они обвиняются в мелком хулиганство и сопротивлении полиции. В отношении трех человек ведется уголовное дело о поджоге парламента, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life со ссылкой на МВД страны.

Как минимум двум участникам акций протеста, которые были задержаны в Тбилиси, грозит до семи лет заключения за нападение на полицейских и повреждение имущества.

По данным правозащитников, в ночь на 2 декабря задержаны более 50 человек, а общее число задержанных на акциях протеста составляет более 250 человек. МВД Грузии заявило, что в ночь на 2 декабря пострадал 21 силовик, а всего за четверо суток акций протеста – 113, отметило в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

У людей, которых были задержаны на акции протеста, а затем водворены в изолятор, серьезные травмы, заявил юрист Ника Симонишвили. "Я встречался с ребятами, задержанными по акциям и жестоко избитыми. У них такие серьезные травмы, что их нельзя было оставить в изоляторе и нужно было отвезти в клинику", – привел его слова сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

После задержания силовики жестоко избивали их. У задержанных разбиты лица, множественные переломы костей (челюстных, височных, переносицы, глазницы), у многих выбиты глаза, отметил Симонишвили.

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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