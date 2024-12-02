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10:37, 2 декабря 2024

Грузинские оппозиционеры выразили надежду на усталость полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики сильно устают на круглосуточном дежурстве во время протестов, отметил бывший глава полиции Грузии Хатия Деканоидзе. Оппозиционеры, комментируя его пост, выразили надежду, что инициатива будет в их руках.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Тбилиси силовики жестко разогнали протестующих около станции метро "Руставели" и около парка Ваке, а также применили силу по отношению к освещавшим протесты журналистам. Задержаны несколько человек, в том числе лидер оппозиционной "Коалиции перемен" Зураб Джапаридзе.

Жители Грузии активно обсуждают массовые акции протеста в соцсетях. В дискуссии, в том числе, принимают участие политики, активисты и оппозиционеры. Некоторые из них высказали мнение, что напряжение пойдет на спад после того, как силовики утомятся от протестов.

"Как бывший начальник полиции могу сказать, что спецназ, патруль, криминальная полиция или просто районный инспектор – они все устают физически и морально. Они работают круглые сутки. И без разницы – сидят в автобусе или на базе", – написал на своей странице в соцсети Facebook* бывший глава полиции Грузии Хатия Деканоидзе.

Этот пост на странице Деканоидзе, на которую подписаны около 64 тысяч пользователей, на 10.50 мск 2 декабря набрал около 3 тысяч с реакцией пользователей и 200 комментариев.

"Да, они очень устали. Больше всего они хотят, чтобы это все закончилось", – написал Valeri Imedashvili.

"Это правда. Устали уже. Я разговаривал с полицейскими, один сказал, что на службе находится уже три дня и три ночи. Вот. Они устали и зарплаты нет", – отметил Tsaro Oshaymashvili.

"Вот именно так и есть. Вот почему мы не должны останавливаться", – написала Tamta Gogoladze.

"Если полиция и спецназ перейдут на сторону народа, то мы легко свергнем власть", – заявил Nikoloz Khositashvili.

"Они под допингом. Этот вариант исключать нельзя", – отметила Tamuna Lagvilava.

"Видимо больше не дают им премии по 1000 лари у них уже мотивации нет", – заявила Mirka Mari.

"С нетерпением ждем их утомления", – написал пользователь Eto Gugava.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг во время которого заявила, что многотысячные протесты, которые идут по всей стране, должны оставаться, как сейчас, на уровне самоорганизации, передал JamNews.

Зурабишвили опубликовала видеозапись брифинга на своей странице в Facebook*. Этот пост на 10.50 мск набрал 568 отметок с реакцией пользователей и 259 комментариев.

"Свободу всем активистам и политзаключенным. Эти протесты спровоцировали власти, и они сами ответственны за сложившуюся ситуацию", – написала Тамар Абрамашвили.

"Бидзину Иванишвили и всех лидеров "Грузинской мечты" судить за измену", – потребовал пользователь с ником Просто Девушка.

"Отдайте приказ, госпожа президент, и задействуйте вооруженные силы, чтобы защитить народ", – предложил пользователь Mamie Ghurzkaya.

"Люди ждут от вас действий, кому нужны разговоры? Будь вместе с народом и страной", – призвал пользователь Мако.

"Грузинская мечта" должны уйти в отставку", – заявил Tornike Beselia.

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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