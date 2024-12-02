Полиция применила силу к журналистам при разгоне акции протеста в Тбилиси

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Силовики в Тбилиси применили силу к журналистам изданий Aprili, Mautskebeli и Publika, когда те освещали разгон акции протеста около станции метро "Руставели" и около парка Ваке.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром силовики жестко разогнали протестующих около станции метро "Руставели" в Тбилиси и провели задержания. Один из задержанных заявил им, что является журналистом, несмотря на это полицейские препроводили его в автозак.

В Тбилиси во время разгона акции протеста около станции метро "Руставели" силовики жестко задержали журналиста Mautskebeli Георгия Чагелишвили. Его задержание сняли на видео участники акции протеста. На кадрах видно, как Чагелишвили поясняет силовикам, что является сотрудником СМИ, тем не менее полицейские обыскали его и увели, передал сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Возле станции метро "Руставели" полиция также применила силу к журналисту издания Publika, когда тот был занят исполнением своих профессиональных обязанностей – он снимал задержание протестующих.

Около парка Ваке журналист Aprili Георгию Басхаджаури также подвергся нападению со стороны силовика, когда выполнял свои профессиональные обязанности.

После того, как демонстранты переместились к парку "Ваке", полицейские начали задержания. Силовики приехали с двух сторон и начали разгон протестующих. Люди побежали во дворы, прыгали через гаражи в соседние дворы, была давка, отметил телеграм-канал в другой публикации.

"Это было ужасное утро. Нас преследовали повсюду, поднялись за нами на четвертый этаж, мы смогли спрятаться в лифте за две секунды до этого. Оставшихся людей оттеснили к станции метро "Руставели", где устроили настоящий ад – били всех: женщин, мужчин. Загнали в метро и там тоже избивали и задерживали людей. Целенаправленно били по лицу и голове", – заявила одна из активисток.

Полиция задержала активиста Луку Мишвеладзе и одного из лидеров оппозиционной "Коалиции перемен" Зураба Джапаридзе, сообщил на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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