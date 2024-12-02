RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:44, 2 декабря 2024

Полиция применила силу к журналистам при разгоне акции протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Тбилиси применили силу к журналистам изданий Aprili, Mautskebeli и Publika, когда те освещали разгон акции протеста около станции метро "Руставели" и около парка Ваке.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром силовики жестко разогнали протестующих около станции метро "Руставели" в Тбилиси и провели задержания. Один из задержанных заявил им, что является журналистом, несмотря на это полицейские препроводили его в автозак.

В Тбилиси во время разгона акции протеста около станции метро "Руставели" силовики жестко задержали журналиста Mautskebeli Георгия Чагелишвили. Его задержание сняли на видео участники акции протеста. На кадрах видно, как Чагелишвили поясняет силовикам, что является сотрудником СМИ, тем не менее полицейские обыскали его и увели, передал сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Возле станции метро "Руставели" полиция также применила силу к журналисту издания Publika, когда тот был занят исполнением своих профессиональных обязанностей – он снимал задержание протестующих.

Около парка Ваке журналист Aprili Георгию Басхаджаури также подвергся нападению со стороны силовика, когда выполнял свои профессиональные обязанности.

После того, как демонстранты переместились к парку "Ваке", полицейские начали задержания. Силовики приехали с двух сторон и начали разгон протестующих. Люди побежали во дворы, прыгали через гаражи в соседние дворы, была давка, отметил телеграм-канал в другой публикации.

"Это было ужасное утро. Нас преследовали повсюду, поднялись за нами на четвертый этаж, мы смогли спрятаться в лифте за две секунды до этого. Оставшихся людей оттеснили к станции метро "Руставели", где устроили настоящий ад – били всех: женщин, мужчин. Загнали в метро и там тоже избивали и задерживали людей. Целенаправленно били по лицу и голове", – заявила одна из активисток.

Полиция задержала активиста Луку Мишвеладзе и одного из лидеров оппозиционной "Коалиции перемен" Зураба Джапаридзе, сообщил на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:49, 2 декабря 2024
Участники акции протеста в Тбилиси переместились к парку Ваке
06:27, 2 декабря 2024
Комментарии в мессенджере привели астраханца к штрафу
00:48, 2 декабря 2024
Власти Грузии заявили об участии несовершеннолетних в акциях протеста
22:58, 1 декабря 2024
Протестующие перекрыли трассу в грузинском Поти
20:01, 1 декабря 2024
Военнослужащий из Урюпинска убит на Украине
17:43, 1 декабря 2024
Боец из Володарского района убит в военной операции
Все события дня
Новости
Полицейские остановили девушку в парке Ваке, 02.12.24, стоп-кадр видео https://t.me/Tbilisi_life/32802
02 декабря 2024, 07:49
Участники акции протеста в Тбилиси переместились к парку Ваке
02 декабря 2024, 07:04
Силовики в Тбилиси оттеснили протестующих с проспекта Руставели
Спецтехника стянута к парламенту Грузии. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Николай Левшиц от 29.11.24, https://t.me/nlevshitstelegram/20618
02 декабря 2024, 01:42
Юристы назвали общее число задержанных на акциях протеста в Грузии
Силовики использовали водомет у парламента Грузии. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Николая Левшица от 30.11.24, https://t.me/nlevshitstelegram/20666
02 декабря 2024, 00:48
Власти Грузии заявили об участии несовершеннолетних в акциях протеста
На акции протеста в Тбилиси. 1 декабря 2024 года. Кадр из видео https://t.me/netgazetirussian/5856
01 декабря 2024, 23:51
В Тбилиси нарастает противостояние между силовиками и протестующими
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:23, 1 декабря 2024
Ветер с Апшерона
10
"Мечта" не победила, президент не проиграла
Фото
10:29, 1 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
52
Как быть с иностранцами (россиянами), задержанными на акциях протеста в Тбилиси? Гнать из страны!
Фото
08:38, 29 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
51
"Друзья" провоцируют майдан в Тбилиси? Власти Грузии в курсе, иллюзий больше нет
Все блоги
Справочник
Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Блогеры
Фото
08:47, 2 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
2
В Тбилиси на данный момент спокойно. Вопрос о "гаврошах" на акциях, после 24.00
Фото
13:23, 1 декабря 2024
Ветер с Апшерона
10
"Мечта" не победила, президент не проиграла
Фото
10:29, 1 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
52
Как быть с иностранцами (россиянами), задержанными на акциях протеста в Тбилиси? Гнать из страны!
Фото
09:02, 1 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
11
Стратегического партнёрства США и Грузии при Байдене и Блинкене, не было изначально!
Фото
09:46, 30 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
73
В Тбилиси все по кругу. Сказки про армянский западный плацдарм, вместо грузинского, на Ю. Кавказе?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Беспорядки в аэропорту Уйташ. Махачкала, октябрь 2023 г. Кадр видео YouTube-канала "Новости Казахстана" https://www.youtube.com/watch?v=Mys3gWpYMUc
01 декабря 2024, 14:58
Двое подсудимых по делу о беспорядках в Махачкале заявили о невиновности

Силовики в центре Тбилиси. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164830-na-peresechenii-ploshchadi-respubliki-i-metro-rustaveli-razmeshchen-spetsnaz
01 декабря 2024, 14:01
Полиция насчитала 50 задержанных на ночной акции протеста в Тбилиси

Беженцы из Нагорного Карабаха. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
30 ноября 2024, 18:43
Карабахские активисты отменили протестный митинг после переговоров с властями

Силовики на площади Свободы в Тбилиси. 28 ноября 2024 года. Кадр видео Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/32045
30 ноября 2024, 15:56
Следователи проверяют законность разгона митинга в Тбилиси

Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Показать больше